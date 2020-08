Neues bei Kirsch Import: GlenAllachie für Deutschland, Signatory Unchillfiltered und GlenAllachie SC

Dunkel, fassstark und exklusiv für Deutschland – das ist der neue Glenallachie 12yo, der eines der Highlights aus dem neuen Angebot bei Kirsch Import ist. Neben dem exklusiven Einzelfass aus den Beständen von Signatory Vintage gibt es noch welche aus der Destillerie selbst, und neue Whiskys aus der Unchillfiltered Range von Signatory.

Hier alle der Neuheiten auf einen Blick:

Fassstark, dunkel, aussagekräftig: Signatory Vintage GlenAllachie – exklusiv für Deutschland

Jahrgangswhiskys aus einer geschlossenen Brennerei, Single Malts aus seltenen Einzelfässern – für seine Abfüllungen spürt Signatory Vintage spezielle Scotch Whiskys auf. Über viele Jahre hinweg haben wir enge Beziehungen zu Andrew Symington und seiner Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. aufgebaut, die es uns immer wieder ermöglichen, exklusive Single Cask Abfüllungen für unsere Kunden nach Deutschland zu holen. In dieser Woche: der Speyside Single Malt von GlenAllachie.



Der edle Tropfen reifte über 12 Jahre lang in einem First Fill Sherry Hogshead. Dem Fass verdankt er auch seine natürliche Färbung: der Single Malt besticht durch einen herrlich dunklen Sepiaton. Dieser kommt besonders gut in dem hochwertigen Dekanter zur Geltung – der ersten Flasche dieser Art in der Range der Exklusiv-Abfüllungen von Signatory für Kirsch Import. Ein komplexer, mit 62,3 % vol. kräftiger Scotch, den anspruchsvolle Whisky-Genießer nicht nur für seine intensiven Sherrynoten schätzen werden.

GlenAllachie 2007/2020

Signatory Vintage

Exclusively bottled for Kirsch Import



12 Jahre

Dest. 23/04/2007

Abgef. 31/01/2020

Fass-Typ: First Fill Sherry Hogshead

Fassnr. 900172

320 Flaschen

62,3 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Dunkle Trockenfrüchte und im Hintergrund frische exotische Früchte. Cassis, Pflaumen und Waldbeerenmarmelade. Dazu frisch geschnittenes Holz, ein Hauch unverbrannter Tabak und Milchschokolade. Tiefe und schwere Sherrynoten.



Gaumen: Im Geschmack erneut sehr süß nach dunklen Früchten. Anschließend Sandelholz und leicht würzig. Insgesamt komplex und sehr ausdrucksstark.



Nachklang: Zuerst langsam verblassender Sherry, der anschließend Nusskrokant, weiße Schokolade und Eichentöne zum Vorschein kommen lässt.

Aromatische Schotten von Signatory Vintage: Un-Chillfiltered Single Malts

Die Single-Cask-Abfüllungen von Signatory Vintage sind nicht nur limitiert, sondern kommen in unterschiedlichen Reihen auf den Markt – wie etwa der Signatory Un-Chillfiltered Range. Trotz ihrer vergleichsweise geringen 46 % vol. werden diese Whiskys nicht kühlfiltriert. Das Resultat: Sie behalten ihr volles Aroma, ermöglichen vielfältigere Geschmackserlebnisse und heben sich auch optisch ab. Im Laufe der Zeit können sich diese Abfüllungen trüben – ein spannender natürlicher Effekt, der auf dem Verzicht auf Kühlfiltration basiert.

Unter den beiden aktuellen Abfüllungen in dieser Woche befindet sich ein Highlander: Destilliert in der Ben Nevis Distillery am Fuße von Schottlands höchstem Berg, ruhte der Scotch neun Jahre lang in zwei Bourbon Barrels. Ihm zur Seite steht ein 12-jähriger Knockando aus den für Schottland typischen Hogsheads – und demselben Jahrgang wie der Whisky, der den Erfolg der Speyside-Brennerei begründete. Ebenfalls aus der Speyside stammt der dritte im Bunde: ein 13 Jahre alter Glenlivet aus dem Sherry Butt.

Ben Nevis 2011/2020

Signatory Vintage Un-Chillfiltered



9 Jahre

Dest. 04/03/2011

Abgef. 10/06/2020

Fass-Typ: Bourbon Barrels

Fassnr. 146 & 155

46 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Knockando 2007/2020

Signatory Vintage Un-Chillfiltered



12 Jahre

Dest. 20/07/2007

Abgef. 10/06/2020

Fass-Typ: Hogsheads

Fassnr. 304103 & 304105

46 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlivet 2007/2020

Signatory Vintage Un-Chillfiltered



13 Jahre

Dest. 10/04/2007

Abgef. 10/06/2020

Fass-Typ: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 900240

46 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Schätze aus dem Einzelfass: Bis zu 30 Jahre gereifte Single Casks von GlenAllachie

Single Cask Whiskys sind unbestritten etwas Besonderes. Um den Status seiner hervorragenden Abfüllungen gebührend nach Außen zu tragen, hat sich GlenAllachie vor wenigen Monaten entschieden, das Design der exklusiven Einzelfassabfüllungen aufzufrischen. Einen Vorgeschmack auf die edlen, modernen Flaschen gab es bereits im Juni mit den Single Casks for Germany.



Jetzt hat GlenAllachie nachgelegt und bringt vier neue, stark limitierte Whiskys auf den europäischen Markt. Für die hat Billy Walker völlig verschiedene Fässer aus dem rund 50.000 Fässer umfassenden Holz-Schatz der Speyside-Destillerie ausgewählt. Grundlage dafür: Ein detailliertes Fassbewertungsprogramm, das die Whisky-Koryphäe direkt bei Übernahme der GlenAllachie Brennerei startete.



Die Reihe besteht aus einem 18 Jahre alten Single Malt aus dem Virgin Oak Barrel sowie drei Speyside Whiskys im stolzen Alter von 30 Jahren. Maximal 296 bis 309 Flaschen sind von den Vintage-Schätzen aus den Jahren 1989 und 1990 verfügbar. Gereift im Madeira-Fass, dem Pedro Ximénez sowie dem Oloroso Hogshead demonstrieren sie das volle Panorama der intensiv fruchtigen Vielfalt, zu der GlenAllachie in der Lage ist. Außerdem besonders: Die beiden Ex-Sherry-Fässer haben eine fantastisch dunkle Färbung an die Vintage-Whiskys abgegeben, die sich in dunklem Mahagoni deutlich von anderen abheben.

Virgin Oak Barrel 2001/2020

GlenAllachie Single Casks



18 Jahre

Dest. 29/03/2001

Abgef. 03/2020

Fassnr. 4561

Fass-Typ: Virgin Oak Barrel

254 Flaschen

51,7 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Heidehonig mit Kochbanane und Aprikose sowie die frische Würze von Ingwer und warmem Zimt.



Gaumen: Aroma von Heidehonig, Pflaume und Birne, ergänzt von exotischen Noten von Orangenzesten und Ananas sowie Gewürzen.

Madeira Barrel 1990/2020

GlenAllachie Single Casks



30 Jahre

Dest. 23/02/1990

Abgef. 03/2020

Fassnr. 3605

Fass-Typ: Madeira Barrel

298 Flaschen

56,0 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



Tasting Notes:

Nase: Heidehonig und intensive Würze überlagern sich und verschmelzen mit dem Aroma von Mokka und Orangenschale.



Gaumen: Intensive Aromen von Heidehonig, Traubenmost, Orangenzesten und Grapefruit, ergänzt von Sultaninen und Zimt.

Pedro Ximénez Hogshead 1989/2020

GlenAllachie Single Casks



30 Jahre

Dest. 10/11/1989

Abgef. 03/2020

Fassnr. 6121

Fass-Typ: Pedro Ximénez Hogshead

309 Flaschen

47,7 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Der Duft von Mokka wird ergänzt durch den charakteristischen Heidehonig, Ingwerwürze, exotische Noten von Ananas und die Frische von Eukalyptus.



Gaumen: Herrlich intensives Aroma von dunkler Schokolade, Mokka und Trockenfrüchten, abgerundet von Heidehonig, Orangenzesten und Ananas

Oloroso Hogshead 1989/2020

GlenAllachie Single Casks



30 Jahre

Dest. 07/07/1989

Abgef. 03/2020

Fassnr. 6116

Fass-Typ: Oloroso Hogshead

296 Flaschen

45,7 % vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Heidehonig und Mokka sowie süße Gewürze zusammen mit reifer Ananas und Eukalyptus-Frische.



Gaumen: Die Aromen von dunkler Schokolade, Mokka und weihnachtlichem Gebäck überlagen sich und gehen dann in Orangenzesten, Zimt und dem süß-würzigen Heidehonig auf.