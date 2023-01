Neuheit: Compass Box „The One I love“ – nach Exklusivität für FB-Gruppenmitglieder wohl auch in Deutschland erhältlich

Noch ist der neue Compass Box „The One I Love“ exklusiv für die Mitglieder der Facebook-Gruppe „I love Compass Box“ erhältlich, aber der deutsche Importeur der Abfüllungen von Compass Box, die Prineus GmbH, stellt in Aussicht, dass eine limitierte Anzahl der Flaschen dieser neuen Abfüllung auch in Deutschland in den Handel kommen wird.

Der mit 48m9% vol. abgefüllte Compass Box „The One I Love“ ist wie immer bei der Firma von John Glaser entweder ein Blend oder, wie in diesem Fall, ein Blended Malt, und die Komponenten sind – auch das ein Markenzeichen von Compass Box – für die Genießer einzusehen:

Das Rezept:

Quelle & Art Cask Type % Geschmacksnoten Distillery near the town of Aberlour First-fill Oloroso Sherry 26,6% Datteln, dunkle Schokolade, Single Malt seasoned Butt Fleischigkeit Caol Ila Distillery Refill Sherry Puncheon 26,6% rauchige Aprikose, Single Malt ölige Torfigkeit Highland Malt Blend Custom French Oak Barrel, 16,9% Zimt, Vanille, Tanine Blended Malt medium toast Peated Whisky from Tobermory Refill Bourbon Barrel 16,5% intensiver Rauch, Zitrusöle, Single Malt pflanzliche Noten Ardbeg Distillery Recharred Barrel 7,1% Teer, Butterscotch, Single Malt intensiver Torf Magic Cask 2019 Remnant Bourbon Barrels & 6,3% Vanille, gelbe Äpfel, Blended Malt Oloroso Sherry seasoned Butt Orangenschale

Wann genau der Compass Box „The One I Love“ in Deutschland erhältlich sein wird, und in welcher Menge, wissen wir nicht, auch den Ladenpreis wissen wir nicht – aber wenn er dann nochmals angekündigt werden sollte, werden wir Sie natürlich informieren.