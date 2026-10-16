Nur noch bis Sonntag: Gewinnen Sie 6x den brandneuen Benromach 12 y.o. aus First Fill Sherry Casks – der neue Star im Sortiment der Speyside-Brennerei

Erst vor kurzem ist der neue Benromach 12 y.o. aus dem First Fill Sherryfass erschienen – und dank unseres Gewinnspielpartners Kirsch Import können ihn jetzt unsere Leser gewinnen. Und weil wir die Freude möglichst breit streuen wollten, dürfen sich nach dieser Verlosung gleich sechs unserer Leserinnen und Leser auf diesen schönen Tropfen freuen.

Wie Sie um diese besondere Abfüllung aus Benromach mitspielen können? Einfach unsere nicht besonders schwere Gewinnfrage richtig beantworten und die Lösung an uns einsenden. Wenn Sie diese Seite aufmerksam durchlesen, dann sollte die Antwort nicht schwer fallen. Dann braucht es noch etwas Glück (wir drücken Ihnen jetzt schon die Daumen), und dann könnte Ihre Einsendung gezogen werden!

Jetzt noch mitmachen – das Gewinnspiel endet am Sonntag!

Hier zunächst Infos über die Brennerei Benromach und den neuen Benromach 12 y.o. , der ab sofort die Core-Range der Brennerei bereichert:

Whisky für Whisky-Fans: Benromach

Ein authentischer Single Malt Scotch, den alle Enthusiasten einmal im Glas gehabt haben sollten? Benromach. In Forres, an der Nordwestküste der Speyside, belebt ein kleines Team von passionierten Destillateuren seit 1998 einen verloren gegangenen Stil von Speyside Single Malts wieder: voluminös und mit einem Hauch von Rauch. Dafür setzt Benromach auf Highland Peat, neben Distillers ebenso auf Brewers Yeast, sehr lange Fermentationszeiten sowie ausschließlich First Fill Casks, die in traditionellen Dunnage Warehouses lagern. Und: echte Handarbeit.

Benromach-Blütezeit: Oldschool Single Malt aus Expertenhand

Ursprünglich erbaut wurde Benromach 1898. Ihre Blütezeit erlebt die kleine Brennerei jedoch seit 1998. 100 Jahre nach ihrer Gründung und 15 Jahre nach ihrer Schließung wurde sie von dem renommierten unabhängigen Abfüller Gordon & MacPhail wiedereröffnet. Das Familienunternehmen rückte mit kompromisslosem Fokus auf Qualität in kleinen Batches handgemachten „oldschool“ Single Malt in den Fokus der Produktion – und machte Benromach zu einer der am meisten ausgezeichneten Whiskybrennereien der Welt.

Ihr Gewinn: Je eine von sechs Flaschen des neuen Benromach 12 y.o.

Er ist das Flaggschiff, auf das viele Whisky-Fans lange gewartet haben: Der neue Benromach 12 y.o. führt ab sofort das Kernsortiment der kleinen Speyside-Brennerei für den Fachhandel an – und zwar mit erstmals 46 Volumenprozenten, reiner Sherryfassreifung und einer stilvollen Verpackung.

Ideale, unfiltrierte Trinkstärke war bislang kein Merkmal der Benromach-Standards. Mit dem 12 y.o. gelingt es nun, den natürlichen Charakter, die Textur und die Aromen des Speyside Single Malts noch deutlicher zum Ausdruck zu bringen. Bonus: Der Verzicht auf Kühlfiltration sorgt zudem für genau das vollere Mundgefühl und die größere Tiefe, die Genießer so schätzen.

In First Fill Sherry Casks gereift, vereint der neue Standard Noten von Zimtschnecken, Rosinen und Ingwer mit Beeren, Orange sowie einem Hauch von Rauch und bleibt damit dem Benromach-Charakter treu. Selten lässt sich die Wirkung eines einzigen Fasstyps so direkt im Glas ablesen wie bei diesem Speyside Single Malt! Und eine von sechs Flaschen kann bald Ihnen gehören!

Tasting Notes

Aroma: Das Bukett besticht durch lebhafte Himbeeren und helle Orangenschale, die auf die tiefe Süße von traditionellem Früchtekuchen treffen. Eine feine Pfeffernote und ein Hauch von Rauch setzen subtile Akzente.

Geschmack: Am Gaumen entfalten sich fruchtige Noten und herbe Schokolade, begleitet von einer würzigen Note durch geschroteten Pfeffer. Der zarte Rauch verbindet sich elegant mit der reichhaltigen Textur der Sherry-Reifung.

Nachklang: Das Finale zeigt sich ausdauernd mit Anklängen von Kakao und einer trockenen Würze. Ein Hauch von Rauch verweilt harmonisch und rundet den Geschmack ab.

Und so gewinnen Sie eine von sechs Flaschen des neuen Benromach 12 y.o. Speyside Single Malt Scotch Whisky:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: In welche Fässern reift der neue Benromach 12 y.o. exklusiv?

A: First-Fill-Sherryfässer

B: Third Fill Nussholz-Fässer

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Benromach“!

Unter allen Einsendungen mit richtiger Antwort und Betreff , die uns bis 18. Oktober 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die drei Gewinner der Preise und geben sie am 19. Oktober 2026 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Benromach“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 18. Oktober 2026, 23:59 Uhr. 4. Pro Person beziehungsweise Haushalt ist nur eine Teilnahme zulässig. Mehrfachteilnahmen können ausgeschlossen werden. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 19. Oktober 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Erfolgt innerhalb einer angemessenen Frist keine Rückmeldung, kann ein neuer Gewinn ausgelost werden. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeitende des Veranstalters sowie an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligte Unternehmen und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Import versendet. Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine Übertragung des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel bei wichtigen Gründen anzupassen, zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden. Diese Daten der Gewinner werden bei uns wie alle Adressdaten nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht, soferne dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren vollen Namen und Wohnort samt PLZ im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team