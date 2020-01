PR: BORCO hüllt Homepage in modernes Design und präsentiert frischen Claim

Das neue Jahr hat bei BORCO-MARKEN-IMPORT auch einen neuen Webauftritt und einen neuen Claim gebracht: Der Importeur auch zahlreicher Whiskymarken will sich damit zeitgemäßer präsentieren und seine Unternehmenskultur in den Fokus rücken.

Lesen Sie mehr dazu in der Pressemitteilung, die wir von BORCO dazu erhalten haben:

Neues digitales Aushängeschild: BORCO hüllt Homepage in modernes Design und präsentiert frischen Claim

Hamburg, Januar 2020. Das hanseatische Familienunternehmen BORCO-MARKEN-IMPORT begrüßt das neue Jahr mit einer frisch überarbeiteten Homepage, die in zeitgemäßer Gestaltung Einblick in das facettenreiche Unternehmensprofil des unabhängigen Spirituosenunternehmens gibt. Hierfür sorgen zukünftig benutzerfreundliche, dynamische Navigationsschritte, ausdrucksstarke Bilder und umfassende Informationen rund um die BORCO-Welt für einen umfassenderen Einblick, die Kunden, Distributionspartner und potenzielle Mitarbeiter gleichermaßen begeistern sollen.

Dabei nimmt die Darstellung der Unternehmenswerte und der Stärken unter dem Mantel des neu formulierten Claims „Building Brands with Passion since 1948“ einen prominenten Platz ein und zeigt die Unternehmenskultur, welche BORCO als eines der größten, eigenständigen Spirituosenunternehmen in Deutschland so einzigartig macht. Daneben wird den Top-Marken, darunter SIERRA Tequila, HELBING Kümmel, FINSBURY Gin und RUSSIAN STANDARD Vodka, mehr Platz und Sichtbarkeit eingeräumt. Dank verbesserter Menüführung und reduzierter Inhalte, erhalten Besucher grundsätzlich eine kompaktere Ansicht des vielseitigen Portfolios.

Aufgrund textlicher Überarbeitungen und des Einsatzes von lebendigem Bildmaterial wirkt der neue Internetauftritt insgesamt strukturierter, anschaulicher und einladender. Als passioniertes Familienunternehmen war es BORCO bei dem Relaunch der Homepage ein besonderes Anliegen, die persönliche und familiäre Atmosphäre der verschiedenen Arbeitsbereiche digital aufleben zu lassen. Zu diesem Zweck wurde die Karriereseite der Homepage visuell und textlich neu ausgerichtet. Mit bebilderten Zitaten kommen nun einige Gesichter hinter den BORCO-Marken zu Wort und die Karriereseite gewinnt damit sowohl an Emotionalität als auch Attraktivität. Abgerundet wird der Karriereteil von einer optisch ansprechenden Darstellung der Vakanzen – mit dem Highlight, dass die Stellenausschreibungen im Handumdrehen per E-Mail mit Freunden geteilt werden können.

Stets in Einklang mit den Anforderungen unseres digitalen Zeitalters und unerlässlich für die Benutzerfreundlichkeit, reagiert das Design automatisch auf verschiedene Endgeräte, wie Laptops, Smartphones und Tablets und lässt sich hier mit hohem visuellen Anspruch ausspielen sowie lädt dazu ein, die BORCO-Welt in all ihren Facetten zu erkunden.

Damit sei nur eine Auswahl an Neuerungen genannt. Stöbern Sie doch gern selbst unter www.borco.com.