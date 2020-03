PR: Die Vienna Distribution GmbH bringt Starward Whisky nach Österreich!

Vienna Distribution GmbH, unseren Lesern wophl auch bekannt durch die beiden exklusiven Chichibu-Abfüllungen aus dem Vorjahr, ist nun auch offizieller österreichischer Distributor für die Starward Whiskys aus Australien.

Den Whisky aus Melbourne gibt es in zwei Ausprägungen, die nachfolgend in der Presseaussendung beschrieben sind:

Die Vienna Distribution GmbH bringt Starward Whisky nach Österreich!

“Seit 2016 arbeiten wir daran und endlich steht genügend Volumen aus der Brennerei Starward zum Export zur Verfügung”, sagt Maurice van Vliet, Geschäftsführer von Vienna Distribution, “wir freuen uns sehr, diese großartige Marke in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen!”

Der in Wien ansässige Spirituosenimporteur und Vertreiber baut mit dem Starward, zusammen mit dem japanischen Chichibu und Mars sowie dem kanadischen Single Hill, sein Portfolio von Whiskys aus der neuen Welt weiter aus. Laut Drinks International 2020 Markenbericht ist Starward in den Top 10 der angesagten Whiskys der neuen Welt aufgeführt.

Starward Whisky aus Melbourne ist in zwei Ausprägungen erhältlich, der Blended Two Fold und der Single Malt Nova. Die Weinnote wirkt sich auf beide Ausprägungen aus. Starward zeichnet sich durch seine Reifung in Rotweinfässern aus und reift aufgrund seines australischen Klimas viel schneller als Scotch Whisky.

Two Fold

Hergestellt aus Weizen und Gerstenmalz und voll ausgereift in australischen Rotweinfässern hat dieser Doppelkorn-Whisky einen RSP von 38,5 EURO (ABV 40%). Mit einem Hauch von Beeren, einen kräftigen und reichhaltigen Geschmack, der mit subtilen tropischen Früchten endet, ist er perfekt auf Eis oder sogar zum Einmischen von Cocktails.

Nova

Dieser Single Malt, der in australischen Rotweinfässern gereift ist, hat einen RSP von 58 EURO (ABV 41%). Im Geschmack hat er einen Hauch von Karamell, schwarzen Kirschen und frischen Trauben und einen Toffee-Abgang mit Walnüssen. Sehr gut geeignet für den leichten Genuss.