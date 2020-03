PR: Neu im Portfolio bei Kirsch Import: Duncan Taylor Scotch Whisky

Wie uns Kirsch Import heute in ihrer Presseaussendung mitteilt, erweitert das familiengeführte Unternehmen sein Portfolio. Die Bottlings des unabhängigen Abfüllers und schottischen Familienunternehmens Duncan Taylor Scotch Whisky sind nun Teil des Angebots von Kirsch Import. In ihrer Pressemitteilung stellt Kirsch Import die Whisky-Serien von Duncan Taylor vor:

Neu im Portfolio bei Kirsch Import: Duncan Taylor Scotch Whisky

Mit einer der weltweit umfangreichsten und wertvollsten Sammlungen an Fässern ermöglicht Duncan Taylor & Co. einzigartige Whisky-Zeitreisen und führt zugleich ein traditionelles Whisky-Unternehmen in die Zukunft.

Die Story: eine der größten Fasssammlungen der Welt

Als Abe Rosenberg am 5. Juni 1994 starb, hinterließ er einen Schatz in Höhe von ca. 4.500. Die Einheit: Whiskyfässer. Seit den 1960er Jahren hatte der US-amerikanische Geschäftsmann diese vor allem bei Destillerien von der Insel Islay sowie der Highlands aufgespürt und gekauft – so wie nebenbei das schottische Familienunternehmen Duncan Taylor & Co., das zum Zentrum seiner Whiskysammlung werden sollte. Die ist nicht nur eine der größten ihrer Art, sondern auch äußerst exklusiv – enthält sie doch jahrzehntelang gereifte, zum Teil äußerst seltene Spirits aus längst geschlossenen Brennereien.

Die Abfüller: Vergangenheit trifft Zukunft von Scotch Whisky

Mit konkurrenzlosen Abfüllungen echte Whisky-Zeitreisen ermöglichen – das ist nur eine Spezialität von Duncan Taylor. Unter der Leitung von Euan Shand entwickelte sich das Unternehmen seit 2002 zu einem weltweit für sein umfangreiches Portfolio bekannten wie ausgezeichneten unabhängigen Abfüller. Mit dem Kauf der Firma, inklusive Rosenbergs stolzer Fass-Sammlung, brachte der Whiskyhändler Duncan Taylor Scotch Whisky Ltd. zurück in schottische Hand und verlegte den Firmensitz in die Speyside.

Die Spirits: kompromisslose Premium-Spirits aus über 40 Jahren

Von Blended Scotch, Premium Single Malts und Single Grains bis zu legendären Single Cask Abfüllungen: Wenngleich ihr vielfältiges Portfolio auch Rum und Gin umfasst, zeichnet sich das Sortiment von Duncan Taylor & Co. durch den Fokus auf edle Whiskys aus. Whisky-Fachleute und Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von der Arbeit der Schotten: Komplex, authentisch, kompromisslos hochwertig sind die Abfüllungen. Derzeit stehen Whisky-Serien sowie je zwei Rums und Gins zur Auswahl.

The Octave

Großer Whisky aus kleinen Fässern

Sie fassen maximal 50 Liter, entsprechen nur etwa einem Achtel des Ursprungsfasses und lassen Whisky intensiver reifen: Oktav-Fässer. Für die Serie „The Octave“ gönnt Duncan Taylor & Co. ausgewählten Single Malts oder Single Grains in den kleinen Fässern ein mehrmonatiges Finish. Der Effekt: besonders raffinierte, ausgewogene Geschmacksprofile. Mit dabei sind Whiskys der Destillerien Aultmore, Bunnahabhain, Brackla, Caol Ila, Glenallachie, Glen Moray, Highland Park, Miltonduff und Tobermory. Neue geschmackliche Dimensionen für einige der ältesten und seltensten Whiskys Schottlands eröffnet der Abfüller seit 2019 zudem in der „Octave Premium Range“.

Dimensions

Whisky ohne Kompromisse

Die Dimensions-Kollektion von Duncan Taylor Scotch Whisky Limited ist eine herausragende Auswahl an Single Malt- und Single Grain-Whiskys aus ganz Schottland. Diese einzigartigen Whiskys werden aus einzelnen Fässern in Fassstärke abgefüllt und sind ein Beweis für die Vielfalt und den Einfluss einzelner Fässer. Sie bietet unwiederholbare Abfüllungen sowohl von renommierten, als auch von weniger bekannten Brennereien. Weder kühlfiltriert noch künstlich gefärbt, werden nur die besten Whiskys für die Aufnahme in die Dimensions-Kollektion ausgewählt, um sicherzustellen, dass jede Veröffentlichung den mehrdimensionalen Charakter der Brennerei liefert, der unserem Ethos entspricht: „Whisky ohne Kompromisse“.

Das Gleichgewicht zwischen Handwerkskunst und Liebe zum Detail ist für Duncan Taylors preisgekrönten Ruf von zentraler Bedeutung und zeigt sich in der Komplexität und Tiefe jeder Veröffentlichung in der Dimensions Collection.

Battlehill

Local History with Gobal Spirit

Zum Gedenken an eines der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt Huntly – in der auch Duncan Taylor ansässig ist – hat Duncan Taylor die Battlehill-Reihe veröffentlicht. Battlehill hat eine historische Bedeutung im Kampf um den Thron zwischen Robert The Bruce und John Comyn, Earl of Buchan, der einer der mächtigsten Adligen in Schottland war. Die Schlacht fand im Dezember 1307 auf einem Hügel in Slioch in Huntly statt, der heute als Battlehill bekannt ist. Das Battlehill Scotch Whisky-Sortiment besteht aus den besten Single Malt- und Single Grain-Whiskys im Alter von bis zu 55 Jahren, die in einigen der besten Brennereien Schottlands destilliert wurden.

Rare Auld Grain

Anerkennung für eine unterschätzte Kategorie

Duncan Taylor wird die Schaffung der Single Grain Kategorie zugeschrieben, indem Single Grain Produkte auf den Markt gebracht wurden, auf denen es keine gab. Das Interesse wurde geweckt und die Nachfrage wuchs. Die Rare Auld Grain Collection von Duncan Taylor ist eine herausragende Auswahl an Single Grain Whiskys aus ganz Schottland. Zum Glück enthalten die Reserven von Duncan Taylor viele Fässer aus Schottlands besten Grain-Brennereien. Das Gleichgewicht zwischen Handwerkskunst und Liebe zum Detail ist für Duncan Taylors preisgekrönten Ruf von zentraler Bedeutung und zeigt sich in der Komplexität und Tiefe jeder Veröffentlichung in der Rare Auld Grain Collection.