PR: Fairy Casks – Irish Single Cask Whiskey: Irish-Whiskeys.de präsentiert eine feenhafte Geschmacksexplosion

Nach der erfolgreichen Black Rock Serie bringt nun irish-whiskeys.de, der Spezialist für irische Whiskeys in Deutschland, eine zweite Abfüllungsserie mit eigens ausgewählten Fässern an den Start: Fairy Cask wird sich vor allem besonderen Fassreifungen und Finishes widmen.

Die erste Abfüllung ist ein stark rauchiger Single Malt Irish Whiskey mit Rum Cask Finish, und er ist ab sofort im Webshop bei irish-whiskeys.de erhältlich (Link im Text unten). Und natürlich kann er auch ab heute auf der Whisky Fair in Nürnberg verkostet werden.

Alle Infos zur neuen Serie und dem neuen Whiskey in der nachfolgenden Pressemitteilung:

Fairy Casks – Irish Single Cask Whiskey: Irish-Whiskeys.de präsentiert eine feenhafte Geschmacksexplosion

Die zauberhafte Welt der Feen spielt in Irland bis in die heutige Zeit eine wichtige Rolle. Überall berichten lokale Legenden und alte Sagen von den Sidhe, dem verborgenen Feenvolk Irlands. Dabei fällt es nicht schwer, zwischen den grünen Hügeln der irischen Insel Hinweise auf die geheime Welt dieser magischen Wesen zu entdecken. Zwischen Fairy Hills und Fairy Rings überträgt der seichte, irische Wind eine zarte Musik. Die zauberhafte Musik der irischen Feen.

Der mächtige Einfluss der irischen Feen findet sich auch im Whiskey von der Grünen Insel wieder. Wenn das von Menschenhand gebrannte Wasser des Lebens in den Holzfässern ruht, ist es das Werk der Feen, das aus ihm mit der Zeit echten Irish Whiskey macht. Dabei spielen die Feen mit den Aromen, die das Holz wie auf magische Weise an das Destillat abgibt. Dadurch entsteht still und heimlich ein neuer, perfekter Irish Whiskey. Aromatisch und vollkommen. Eine wahre Geschmacksexplosion aus Feen Hand.

Fairy Casks – Irish Single Cask Whiskey ist nach der Black Rock-Serie die zweite Abfüllungsreihe von Irish-Whiskeys.de. Im Bunde mit der mystischen Macht der irischen Feen entstehen hier wahrhafte magische Whiskeys mit besonderen Fassreifungen und Finishes. Dafür wählte Mareike Spitzer zunächst die richtigen Fässer persönlich vor Ort in Irland aus. Mit einem erfahrenen Auge für erstklassige Fässer und dem Gespür für großartigen Whiskeys, schuf sie die hochwertige Basis für die ersten Fairy Casks. Für den Rest der Arbeit sorgte anschließend der Zauber der irischen Feen.

Die erste Abfüllung ist der stark rauchige Fairy Casks Heavy Peated Single Malt Irish Whiskey mit Rum Cask Finish. Hierbei lagerte der Whsikey zunächst für drei Jahre in einem First Fill Bourbonfass. Anschließend erhielt der Whiskey ein einjähriges Finish in einem Barbados Rum Cask. Die Abfüllung des Fairy Casks Heavy Peated Single Malt Irish Whiskey erfolgte bei 59,4 %. Dieses erste Release der Fairy Casks – Irish Single Cask Whiskeys erhielt keine Farbbeigaben und ist nichist nicht kühlgefiltert. Insgesamt sind 510 einzeln nummerierte Flaschen erhältlich.

Tasting Note:

Aroma: cremige Vanille, grüner Apfel, Mango, Torf, etwas Holz

Geschmack: cremig, süße Vanille, Würze, reife gelbe Fruchtnoten

Nachklang: langanhaltend mit würzig süßen Noten

UVP: 59,90 € – jetzt in unserem Shop erhältlich