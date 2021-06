PR: Glenmorangie X – nun auch in Österreich erhältlich

In Deutschland ist er seit Anfang Mai im Handel, nun gibt es ihn offiziell auch in Österreich zu kaufen: Der neue Glenmorangie X ist ein Single Malt, der gemeinsam mit Barkeeper speziell für Mixgetränke entwickelt wurde und sich damit hervorragend für Cocktails, Mixgetränke oder Highballs eignet. Sie finden ihn bei Interspar und im ausgewählten Fachhandel. UVP: 30,00 €.

Hier die Pressemitteilung, die wir dazu aus Österreich erhalten haben:

GLENMORANGIE MIT NEUEM SINGLE MALT WHISKY SPEZIELL ZUM MIXEN: X BY GLENMORANGIE

Wien, Juni 2021. Glenmorangie stellt erstmals einen neuen Single Malt Scotch Whisky speziell für Cocktails und Longdrinks vor. Der süße, reichhaltige Geschmack von X by Glenmorangie wurde in Zusammenarbeit mit Top-Barkeepern entwickelt und verändert erfrischend den künftigen Genuss von Single Malt.

Die Whisky-Macher von Glenmorangie sind unendlich einfallsreich, wenn es um die Entwicklung neuer, köstlicher Whiskys geht. Die delikaten, fruchtigen Brände stammen aus Schottlands höchsten Brennblasen und reifen in den besten Fässern der Welt. X by Glenmorangie, der speziell zum Mixen entwickelt wurde, ist eine Extravaganz an Aromen mit Noten von Birne, Vanille bis hin zu Orangen-Sorbet und Schokolade. Handwerklich hergestellt, ist X by Glenmorangie eine Komposition mit gereiftem Whisky aus ehemaligen Bourbonfässern und nachgereiftem Whisky aus neuen, getoasteten Fässern. Mit Limonaden und Eis ergänzt, entstehen daraus schnell köstliche Drinks. Glenmorangie hat eXtra Rezepte entworfen, die nurwenige Zutaten benötigen. Klassiker wie Glenmorangie X Tonic, Glenmorangie X Ginger oder Drinks im Swizzle-Stil wie Glenmorangie X Brunch sind auf Glenmorangie.com abrufbar.

„Mit X by Glenmorangie ging unser Traum in Erfüllung: Ein Single Malt speziell zum Mixen, der höchste Geschmacksvielfalt bietet.“,

sagt Dr. Bill Lumsden, Director of Whisky Creation.

„In Zusammenarbeit mit Top-Bartendern aus der ganzen Welt entstand dieser süße, reichhaltige Single Malt für alle, die gerne Mixed Drinks oder ihn einfach pur genießen. X by Glenmorangie ist das perfekte Duett mit jeder Lieblingslimonade. Zum Brunch, zum besonderen Rendez-vous oder, um einfach eigene Rezepte zu probieren, dieser Whisky bringt den X-Faktor in jeden Drink!“

X by Glenmorangie ist ab sofort bei Interspar und im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 30,00 €.