PR: Ihr flüssiger Nachtisch – Invergordon 13 Jahre (whic Freaky Firkins)

whic.de setzt seine Serie Freaky Firkins fort und stellt heute einen Invegordon vor, der seine 13-jährige Reifezeit in einem 1st Fill Red Wine Firkin verbringen durfte.

Alles über den Freaky Firkins Invegordon 13 yo in der nachfolgenden Info, die uns whic.de für unsere Leserinnen und Leser übermittelt hat – dort finden Sie auch einen Link auf den Webshop, wo Sie den Whisky kaufen können:

Ihr flüssiger Nachtisch

Invergordon 13 Jahre (whic Freaky Firkins)

Der Dritte im Bunde ist da: Der 13-jährige Invergordon setzt whics Whisky-Trilogie die Krone auf. Der Single Grain Whisky reifte wie seine Vorgänger in den namensgebenden freaky 1st Fill Red Wine Firkins. Warum freaky? Es ist wirklich selten, dass Whisky in ebensolchen Fässern reift. Die perfekte Gelegenheit für Sie, mal etwas Neues auszuprobieren und den Einfluss der süßen Weinnoten in Ihrem Nosingglas zu ergründen. Selbstbewusst strahlt das poppige Artwork auf Flasche und Umverpackung die Einzigartigkeit des Whiskys nach außen – und sticht sicher heraus in Ihrer Hausbar.

Verpassen Sie auf keinen Fall dieses Überraschungspaket aus dem Fass Nummer 901652A und sichern sich eine der streng limitierten 171 Flaschen.

„Haben Sie schonmal einen Whisky gerochen, der duftet, als würden Sie gerade eine Bäckerei betreten? Frische Brownies & Schwarzwälder Kirschtorte verströmen ihre verführerischen Aromen und verbinden sich mit süß-zimtigem Birnenkompott und leckerer Crème Brûlée. Das bekommen Sie bei diesem Invergordon. Darüber hinaus wärmt er am Gaumen mit angenehmen Chilli- und Espressonoten. Eine regelrechte Party für Ihre Sinne!“ Arne Wesche

Die Serie Freaky Firkins

Ausgefallen, anders, freaky! Mit den Freaky Firkins von whic.de können Sie klassischen Whisky ganz neu erleben. Die drei Abfüllungen reiften in ausgefallenen Wine Firkins, die der Serie auch ihren Namen lieferten. Passend dazu gibts ein Design, das ins Auge fällt. Modern, jung und frisch. Jede Flasche kommt in einer passenden Umverpackung zu Ihnen.

Über whic.de

Seit 2012 arbeitet das Team von whic am besten Spirituosen-Online-Shop Deutschlands. Über 4000 Artikel rund um Whisky, Brandy, Rum & Gin sind dauerhaft lieferbar. Außerdem kreiert whic.de mit viel Herzblut seine eigenen Produktlinien. Unter der Marke Tasting Circle finden Liebhaber eine große Auswahl an Whiskyproben. Besonderer Beliebtheit erfreut sich auch die Reihe kostenloser E-Books zum Thema Whisky.

