PR: LAPHROAIG Food Pairing plus Cocktail – Entenbrust und „Broadbay Superduck“ (mit Rezept und Video)

Jetzt wird es kulinarisch bei uns: Laphroaig hat in Wien eine Bartender-Competition rund um ein Foodpairing zu einem Entenbrustfilet aus Seitan mit Steinpilz-Thymian Sauce an winterlichem Rotkraut und Semmelknödel ins Leben gerufen, und freut sich nun, das Gericht samt dem Siegercocktail präsentieren zu können. Und zwar als Rezept und Video – als Anleitung zum Nachmixen und Nachkochen. Und weil diese Inspiration ein Appetitanreger für mehr ist, legen wir auch noch eine Broschüre mit vier weiteren Rezepten für die winterliche Küche mit Laphroaig dazu.

Wir wünschen jedenfalls viel Vergnügen damit:

Laphroaig Winter Kitchen: „Mitmischen und Gewinnen!“ – Die österreichweite Bartender Competition

Im Rahmen der ersten Laphroaig Bartender-Competition prämierte Österreichs führender torfig-rauchiger Single Malt Whisky kreative Bartender in ganz Österreich und ihre Food Pairing Ideen mit Laphroaig. Die beste Food Pairing Idee zu einem winterlichen Gericht mit Laphroaig wurde im Rahmen einer, entsprechend den Corona Auflagen und unter Einhaltung von Abstandsregeln und Maskenpflicht, klein gehaltenen Jurierung* von einem Expertengremium bestehend aus Profi-Barkeeper und Inhaber der Boutique Bar Tür 7 in Wien, Gerhard Tsai, Spitzenkoch und Gastronomen Karl Wrenkh und Martin Fröhlich, Sales Manager Beam Suntory, gekürt. In einem aufwendigen Auswahlverfahren konnte der Gewinner-Cocktail prämiert werden. Mario Nestlehner aus dem Darwin‘s, Salzburg, holte den Sieg mit seinem Cocktail „Broadbay Superduck“ und durfte sich über ein Preisgeld in Höhe von € 750,00 sowie eine Videoproduktion gemeinsam mit Leopold und Karl Wrenkh, freuen. David Penker, Bar Campari Wien, gewann Silber mit „The Dawn Cocktail“. Johanna Luger, wie der Sieger Bartenderin im Darwin‘s, holte mit „Hobbitcore“ den dritten Platz.

Geri Tsai bei der Verkostung – Laphroaig WinterKitchen Foodpairing ©DIVISION4, David Plomberger

Laphroaig zum Essen – das perfekte Food Pairing mit neuen Cocktail Rezepten

Karin Szerencsits, Senior Brand Manager Beam Suntory, freut sich über die Fülle an Einreichungen:

„Nachdem wir unser Inspirations-Kit mit Laphroaig Single Malt Whisky und winterlichen Gewürzen an die besten BartenderInnen Österreichs versandt haben, erreichten uns innerhalb weniger Wochen eine Vielzahl professioneller Einreichungen! Das zeigt, wie viel Freude und Innovationskraft die heimischen BarkeeperInnen an ihrer Arbeit haben und wie motiviert sie auch in einer so schwierigen Zeit sind, neue Ideen zu entwickeln. Vielen Dank noch einmal an alle TeilnehmerInnen! Wir bedanken uns außerdem bei unserer Fachjury, welche sich, trotz aller aktuellen Umstände, dazu bereit erklärt hat, im Rahmen eines Tastings die Cocktails nachzumixen und den Gewinner zu ermitteln.“

DER SIEGERDRINK: Broadbay Superduck

©DIVISION4, David Plomberger

4cl Laphroaig 10 Years

5cl Zweigelt

2cl Rote Beete Saft

3cl Apfelsaft

1cl Apfeldicksaft

1 Kleiner Zweig Thymian

Den Cocktail-Shaker und das Gästeglas vorkühlen. Den Thymian Zweig smashen und in den Shaker legen. Alle Flüssigkeiten in den Shaker geben. Shaker schließen und kräftig shaken. Cocktail doppelt abseihen in das Gästeglas (Coupette) leeren. Glasrand mit Thymian-Zweig garnieren und auf den entstandenen Schaum des Drinks Rote Beete Pulver aufbringen. Der Profi macht das mit der Schablone im Umriss einer Ente – leicht auch selbst herzustellen, indem man die Umrisse einer Ente auf Papier ausschneidet und locker über das Glas legt, bevor man das Rote Beete Pulver über dem Glas ausstreut.

Die Inspiration für Broadbay Superduck

Mario Nestlehner:

„Die Inspiration für den Cocktail „Broadbay Superduck“ war die vierte Jahreszeit, die kalte Winterzeit, wo die wärmenden Eigenschaften von Thymian und roter Beete im Vordergrund stehen. Der Rotwein bildet die Brücke zwischen dem Whisky und den weiteren Ingredienzien wie der Roten Beete, dem Apfelsaft und dem Thymian, denn er harmoniert unheimlich gut mit Laphroaig 10 und ist daher eine wichtige Komponente im gesamten Zusammenspiel.“



DAS HARMONIERENDE WINTERGERICHT DAZU: Entenbrustfilet an flambiertem Whiskygemüse

Karl Wrenkh: