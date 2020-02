PR: Neu bei Kirsch Import – Eden Mill 2019 Limited Release und Stauning Port Smoke Single Malt Whisky

Interessante Neuigkeiten gibt es von Kirsch Import zu vermelden – und daher gleich ohne viel Vorrede zu den Abfüllungen, die in den nächsten Tagen im Handel erhältlich sein sollten:

Eden Mill 2019 Limited Release

Gin, Whisky und Bier aus einem Haus – das ist in Schottland einmalig. Bei der Produktion ihrer Spirits kombinieren die Eden Mill Distillers das Beste aus den drei Handwerken – und beweisen Mut zu Neuem: Der Gin reift auch mal im Bourbon-Fass, das ungehopfte Bier liefert die Grundlage für den Whisky.

Der Eden Mill 2019 Release Single Malt Whisky ist eine limitierte Abfüllung von weltweit insgesamt 3000 Flaschen. Zwei Gerstensorten und drei verschiedene Fasstypen sorgen für eine elegante Balance: Chocolate- & Crystal Malt Spirit reifte in sorgfältig ausgewählten Oloroso Sherry Hogsheads, Pedro Ximenez Hogsheads und Bourbon Barrels.

Für das außergewöhnliche Design der Verpackung arbeitet die in St. Andrews ansässige Destillerie mit der lokalen Künstlerin Hilke MacIntyre zusammen. Hilke stammt ursprünglich aus Deutschland und ist eine Spezialistin des Linolschnitts. Das Kunstwerk ist inspiriert von zentralen Momenten der Eden Mill Geschichte und den Sehenswürdigkeiten der Küstenlinie St. Andrews – dem Ort den die Destiellerie stolz ihr Zuhause nennen können.

Sherryeinflüsse dominieren zunächst die Nase – erinnernd an süßliche Kirschen mit Noten von Vanillefudge, dazu ein leichte Würzigkeit. Im Mund wundervoll ausbalancierte süßliche und würzige Aromen mit Noten von gerösteten Früchten. Die Süße und Fruchtigkeit bleibt eine Weile im Vordergrund, dazu etwas Kakao und karamellisiertes Biscuit. Gegen Ende folgt eine malzige Süße. Das Finish des 2019 Release ist wieder geprägt durch Biscuit und Sherryaromen die sich zu einer würzigen Pfeffrigkeit entwickeln. Am Ende bleibt eine aromatische Würze die an Zimt erinnern lässt.

Eden Mill 2019 Limited Release



Eden Mill 2019 Limited Release – 20 cl



Stauning Port Smoke Single Malt Whisky

Man nehme vier Ingenieure, einen Lehrer, einen Koch, einen Fleischer, einen Piloten und einen Arzt – fertig ist das Gründungsteam der dänischen Stauning-Destillerie. Inspiriert von einem Radiobeitrag fragte sich Teammitglied Martin im Jahr 2005, weshalb eigentlich noch niemand dänischen Single Malt Whisky produzierte. Am gleichen Abend trommelte er mit seinem Bruder Lasse seine Freunde zusammen. Wenige Wochen später beschlossen neun von ihnen, ihre Vision in die Tat umzusetzen: einen dänischen Single Malt nach dem Vorbild torfiger Whiskys von der schottischen Insel Islay zu machen.

Stauning Peat Smoke ist eine Komposition aus sechs Tawny Portwein Fässern des Calheiros Cruz Weingutes. Vier dieser Fässer enthielten ungetorften Stauning Single Malt Whisky, die anderen beiden waren mit getorften Whisky befüllt – eins mit Heater- und eins mit traditional Peated Stauning Whisky. Destilliert wurden alle Whiskys in 2015, vermählt und abgefüllt mit 51,5 % Vol. in 2019. Es gibt auch eine Fassstärke Variante dieses Batches mit 61,9 % Vol. – allerdings in einer wesentlich kleineren Auflage.

Der Whisky besticht durch die jugendliche Frische der Stauning Malts. Fruchtig, malzig mit einer leichten aber doch komplexen Rauchigkeit durch die beiden verschiedenen Arten des Räucherns. Die Portfässer sorgen für Aromen von Feigen, Nüssen, getrockneten Früchten, Vanille, braunem Zucker und Toffee.

Stauning Peat Smoke



Stauning Peat Smoke – Cask Strength



