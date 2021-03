PR: Neu: Benromach Germany Exclusive (Bourbon Batch) 2009

Die Schlumberger Vertriebsgesellschaft stellt in ihrer heutigen Presseaussendung eine exklusive Abfüllung aus der Benromach Destillery nur für den deutschen Markt vor. Der Benromach Germany Exclusive (Bourbon Batch) wurde 2009 destilliert, 2021 abgefüllt, auf 1.116 Flaschen limitiert und ab sofort erhältlich. Alle weiteren Information finden Sie in der folgenden Pressemitteilung:

Neu: Benromach Germany Exclusive (Bourbon Batch) 2009

Meckenheim, März 2021 – Speysides Traditionsbrennerei Benromach hat für die Schlumberger Vertriebsgesellschaft eine exklusive Abfüllung nur für den deutschen Markt kreiert. Der Benromach Germany Exclusive (Bourbon Batch) destilliert 2009 und abgefüllt 2021 ist auf 1.116 Flaschen limitiert und ab sofort erhältlich.

Der Benromach Germany Exclusive (Bourbon Batch), ist ein Batch aus vier erlesenen 1st-FillBourbon-Barrels und bringt das Beste der einzelnen Fässer hervor. Ausgewählt vom WhiskyExperten Andrea Caminneci und abgefüllt bei aromatischen 48 % vol., ist dieser Whisky ein kleines Juwel – eine Abfüllung, die etwas kräftiger ist als der Klassiker Benromach 10 Years Old und außerdem sehr viel limitierter. Wie alle Whiskys von Benromach ist auch dieser weder kältefiltriert noch gefärbt und aus lediglich vier Zutaten hergestellt: Schottischer Gerste, purem Quellwasser, Hefe und der Expertise der erfahrenen Brennmeister. Diese hohe Handwerkskunst spiegelt sich auch in Benromachs Slogan wider: „Made by hand for genuine

character.“

Verkostungsnotizen:

Ein exotischer Duft von süßer Vanille, Orangeat und etwas Kokos steigt im Glas auf und wird ergänzt durch

fruchtiges Aprikosenkompott. Am Rande ein sanfter Hauch von Torf. Am Gaumen ist der Benromach

Germany Exclusive weich, cremig und reich an kräftigen Aromen von Vanille, Waldhonig und Orangenzeste.

Sanfte Nussnoten runden die Würze des Eichenholzes ab. Das Finish ist extrem ausdauernd und bringt wieder Noten von Orangeat hervor, die mit Malzbonbons und reifen Kumquats verschmelzen. Subtiler

Rauch schließt das Ganze ab.

UVP: 65,- €