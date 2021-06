PR: Neu – Filey Bay Single Cask The Franconian Edition 2021

Gemeinsam mit Andrea Caminneci von Schlumberger hat Michael Gradl von whiskyfaessla.de eine Sonderedition eines Filey Bay Whiskys für die Airport Village 2021 vorbereitet – und nachdem diese Messe coronabedingt ausfallen musste, kann man dieses „Brett“ (O-Ton Michi Gradl) jetzt über Mailversand beziehen. Der Filey Bay Single Cask The Franconian Edition 2021 wird im folgenden, wie immer von Michael Gradl sehr persönlich gehaltenen Pressetext vorgestellt – und Interessenten finden darin auch die Bestellmöglichkeit dieses englischen Whiskys aus dem PX-Einzelfass:

Neu – Filey Bay Single Cask The Franconian Edition 2021

Erst waren wir nicht so sehr begeistert, wie uns dieses Fass aus einer englischen Destille angeboten wurde. England und Whisky…..

Aber so Vieles sprach doch dafür. Dies wird das erste Single Cask sein, dass Deutschland von Filey Bay bekommen soll. Als wir dann die Probe in Händen hielten, war es um uns alle geschehen.

Es sind nur 3 Jahre Reifung im PX Sherry Fass, was für ein Brett!

Wir danken vor allem Andrea Caminneci von Schlumberger für diese tolle Zusammenarbeit. Die Probe war so gut, dass wir beschlossen, diesem Single Cask das Prädikat „The Franconian Edition 2021“ zu geben.

„The Franconian Editions“ müssen folgende Kriterien erfüllen:

Original Destillenabfüllung

Es muss was Besonderes/Außergewöhnliches aus dieser Destille sein

Wir müssen die Destille für zukunftsrelevant sehen.

Es soll nicht nur das Geschäft, sondern auch Freundschaft und Tradition dahinter stehen.

Ein Besuch vor Ort ist lohnenswert.

Unter Franconian Edition hatten wir schon Benromach, Penderyn, Old Pulteney und jetzt neu Filey Bay.

Filey Bay „The Franconian Edition 2021”

Distilled 10/2017 Bottled 03/2021

Local Barley from Yorkshire (Field to Bottle)

Auch das Wasser kommt direkt von der Farm!

Satte 60,5%, gereift in einem PX Fass #678 (293 Flaschen)

Keine Kältefiltration, keine Additive, keine Farbzusätze.

Offiziell das erste Single Cask für Deutschland (…und bestimmt nicht das Letzte!)

Tastingnotes:

Vollmundig und fruchtig mit Aromen von dunkler Schokolade, Trockenfrüchten und Butterscotch

Weitere Informationen: https://www.spiritofyorkshire.com

Der Verkaufspreis für eine 0,7l Flasche beträgt 89,90 Euro inclusive einer wertigen und limitierten Filey Bay Filztasche. Dazu kommen noch 6 Euro Porto und Versand.

Bestellungen mit Versand- und Rechnungsadresse an chef@whiskyfaessla.de (und bitte nur da!) Wir wollen fair bleiben uns soviel wie möglich Whiskykunden glücklich machen. Darum maximal 2 Flaschen pro Person.

Tja, das alles hätten wir auf der Airport Village 2021 euch vorstellen wollen. Da wurde uns ja gehörig ein Strich durch die Rechnung gemacht! Wir bitten schon mal im Vorfeld um Entschuldigung! Wir sind kein Onlinehändler, sondern immer noch der Fachhändler vor Ort! Unser Freund Covid zwingt uns zu diesen Maßnahmen. Somit bekommen aber auch nicht nur die Besucher der Village diesen tollen Whisky, sondern auch die Whiskyfreunde, die zur Village keine Zeit hatten. Glaubt mir, wir hätten soviel Spass auf der Airport Village 2021 gehabt! Aber so freuen wir uns auf die Jubiläumsvillage in 2022!

In diesem Sinne, bis Bald und wieder im echten Leben!

Euere

Andrea und Michael Gradl vom whiskyfaessla.de