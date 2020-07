PR: Neues bei Kirsch Import – von Signatory, Bimber und Koval

Bei Kirsch Import purzeln die Neuheiten nur so herein, und wir können uns auf neue fasstarke Whiskys von Signatory, Neues aus der Bimber Distillery und von Koval aus den USA, genauer gesagt aus Chicago freuen. Wie üblich werden die Abfüllungen in Bälde beim Händer Ihres Vertrauens auftauchen, und wie üblich wird Ihnen dieser über die Preise Auskunft geben.

Worauf Sie sich freuen können, sehen Sie untenstehend:

Fassstarke Single Casks aus dem Sherry Butt: Neuheiten von Signatory Vintage

Kennen Sie die ursprüngliche Idee hinter „Signatory Vintage“? Jede der Einzelfassabfüllungen von Gründer Andrew Symington sollte die Unterschrift einer prominenten Persönlichkeit erhalten. Noch bevor er einen würdigen Unterzeichner gefunden hatte, war sein erster Single Cask Scotch Whisky – ein Glenlivet 1968 – bereits ausverkauft. Die Unterschriften-Idee verwarf Symington daraufhin, der Markenname blieb.



Sein Lager beherbergt mehr als 10.000 Fässer – zum Teil aus Brennereien, die es gar nicht mehr gibt oder die normalerweise ausschließlich Whisky für Blends produzieren. So auch North British aus Edinburgh. Single Grain Abfüllungen der Grain Distillery sind äußerst selten. Einer dieser exklusiven Whiskys hat es diese Woche in unseren Newsletter geschafft: Nach 28 Jahren im Refill Sherry Butt wurde der fruchtige Spirit am 04. März 2020 in nur 283 Flaschen abgefüllt.



Schönste Sherry-Aromen bringt auch die zweite Signatory-Abfüllung mit, ein 9-jähriger Islay-Whisky. Die Caol Ila Distillery von der Ostküste der Insel lieferte das Destillat für den fassstarken Single Malt aus dem Refill Sherry Butt.

North British 1991/2020

Signatory Vintage Cask Strength Selection



28 Jahre

Dest. 02/09/1991

Abgef. 04/03/2020

Fass-Typ: Refill Sherry Butt

Fassnr. 262056

283 Flaschen

47,4 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Caol Ila 2010/2020

Signatory Vintage Cask Strength Selection



9 Jahre

Dest. 22/09/2010

Abgef. 19/03/2020

Fass-Typ: Refill Sherry Butt

Fassnr. 316658

625 Flaschen

59,7 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

(Welt-)Klasse statt Masse: Die beliebten Whiskys der Bimber Distillery sind zurück!

Kleines Batch, großer Geschmack: Bimber Distillery Small Batch Releases

London – das ist Großstadt, Lärm und Hektik. Bei Bimber jedoch scheint die Zeit stillzustehen. Die Destillerie aus der britischen Metropole geht ihren eigenen Weg – und zwar ziemlich erfolgreich. Die Craft Distillery setzt vollständig auf traditionelle Methoden und lokale Produkte: Die Gerste für den Single Malt London Whisky stammt von einer einzigen Farm aus Hampshire, wird klassisch auf dem Malzboden gemälzt und fermentiert mit sieben Tagen mehr als doppelt so lang wie üblich in Washbacks aus der hauseigenen Küferei.



Für so hohe handwerkliche Standards und Liebe zum Detail, nehmen Bimber-Fans gern die limitierten Batch-Größen des Whiskys in Kauf. Daraus resultiert eine weitere Eigenschaft des fruchtigen Single Malts: Er ist schnell ausverkauft.

Ex-Bourbon Oak Casks Batch No. 1/2020

Bimber Small Batch Release



Abgef. 08/05/2020

Fass-Typ: Ex-Bourbon Oak Casks

1948 Flaschen

51,8 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Oloroso Cask Batch No. 1/2020

Bimber Small Batch Release



Abgef. 03/06/2020

Fass-Typ: First Fill Bourbon Barrels, Oloroso Sherry Butt

950 Flaschen

51,4 % vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ungewöhnliche Whiskeys und Gins aus der Koval Distillery

Koval ist Jiddisch und bedeutet „schwarzes Schaf“ – oder aber, dass jemand Außergewöhnliches vollbringt. Letzteres trifft auf die 2008 gegründete Brennerei aus Chicago zu. Robert und Sonat Birnecker hängten ihre akademischen Karrieren an den Nagel und setzten eine Tradition fort, die bereits bei Roberts österreichischem Großvater begann.



Ihre Destillate gewinnen die sympathischen Nordamerikaner aus 100 Prozent regionalem Bio-Getreide, die sie für die Whiskey Range in kleinen Einzelfässern von ca. 113 Litern reifen lassen. Dafür reichen den jungen Brennern vier Jahre aus. Anders als die meisten Destillerien setzt Koval darauf, den Geschmack aus dem Getreide selbst, nicht aus der Fassreifung zu gewinnen.



Die Whiskeys unterscheiden sich lediglich in der Getreide-Zusammensetzung. Dabei arbeitet die Craft Distillery hauptsächlich mit ungemälztem Getreide und nutzt zum Teil unkonventionelle Getreidesorten wie Hirse und Hafer. Ungewöhnlich gut!

Rye Whiskey

Koval Single Barrel



Fassnr. 912AZ3

40 % vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Trotz seiner 100 Prozent Roggenanteil ist dieser Whiskey frisch und leicht. Im Geschmack begegnen Ahorn, Apfel und süßer Mais sowie im Abgang eine Prise Gewürz. Gereift in einem neuen, ausgebrannten amerikanischen Eichenfass aus Minnesota.

Bourbon Whiskey

Koval Single Barrel



Fassnr. NOZE6P43

47 % vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Die Zusammensetzung der Maische für den Bourbon von Koval beinhaltet neben Mais Hirse aus einem lokalen Biobauern-Kollektiv im Mittleren Westen der USA, nicht eine der üblicheren Getreidesorten Roggen oder Weizen. Schön vanillig mit einem Hauch Aprikose und pfeffriger Würze.

Four Grain Whiskey

Koval Single Barrel



Fassnr. NOAB6Z47

47 % vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Der Four Grain Whiskey wird aus einer Maische destilliert, die aus Hafer, gemälzter Gerste, Roggen und Weizen besteht. Die vier Getreidearten verleihen ihm Tiefe mit einer Bananennote in der Nase, cremigen Aromen am Gaumen und einem würzigen Abgang.

Millet Whiskey

Koval Single Barrel



Fassnr. 2I3FX4

40 % vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Hirse ist ein sehr altes Getreide, das insbesondere in Nepal eine beliebte Basis für Spirituosen ist. Der Millet Whiskey ist jedoch einer der ersten Whiskys, der aus Hirse gemacht wird. Nussige Noten sowie Vanille bestimmen den Geschmack.