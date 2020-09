PR: Pernod Ricard Deutschland und Western Europe: Joelle Ferran ist neuer Finance & Administration Director

Über einen Wechsel auf der Position des Finance & Administration Director informiert uns heute Pernod Ricard Deutschland. Joelle Ferran hat seit dem 1. September diese Position inne. Romain Benoist, der die Position bisher innehatte, wechselt nach sieben Jahren zurück in das Headquarter nach Paris.

Pernod Ricard Deutschland und Western Europe: Joelle Ferran ist neuer Finance & Administration Director

Joelle Ferran: Finance & Administration Director

«Ich freue mich, nach sieben Jahren als CFO von Pernod Ricard Deutschland den Staffelstab an jemanden weiterzureichen, der mit viel Energie und neuen Impulsen das Management Board bereichert» erklärt Romain Benoist.

Diese neue Energie bringt Joelle Ferran ab September 2020 mit. Seit 2017 war sie für Pernod Ricard als Finance Director Travel Retail Caribbean & Central America tätig. Als neuer Finance & Administration Director wird sie an den Managing Director Pernod Ricard Deutschland und Western Europe Tim Paech berichten und Mitglied des Management Boards der Western Europe Entity. « Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und die Zusammenarbeit sowie den Austausch im Team », sagt Joelle Ferran.

Seit 2004 für Pernod Ricard tätig

Joelle Ferran hat einen Abschluss in Business Administration von der NEOMA Business School und begann ihre Karriere bei Pernod Ricard bereits 2004 – als Finance Analyst in Mexiko. 2009 kam sie als Senior Manager Financial Planning & Analysis zu Travel Retail Americas. 2011 erhielt sie die Beförderung zum Director of Financial Planning & Analysis.

Pernod Ricard Deutschland heißt Joelle herzlich willkommen und bedankt sich bei Romain für seinen langjährigen Beitrag.