PR: SILD Whisky wird Teil des bayrischen Whisky Pioniers LANTENHAMMER

Die Lantenhammer Destillerie aus Bayern „expandiert“ nach Norden und beteiligt sich an der Sylt Destillerie GmbH, bekannt durch ihre Marke SILD und das Whiskyschiff „The Angels‘ Share„. Was das für beide Marken bedeutet und was sich ändern wird, hat die Destillerie Lantenhammer in einer Pressemitteilung zusammengefasst, die Sie hier lesen können:

Ein Whisky Schiff auf dem Weg von Sylt zum Tegernsee.

SILD Whisky wird Teil des bayrischen Whisky Pioniers LANTENHAMMER.

Hausham, Juni 2021 – Die LANTENHAMMER Destillerie beteiligt sich an der Sylt Destillerie GmbH und holt die seit 2016 bekannte Single Malt Whisky Marke SILD samt dem Whisky-Schiff „The Angels´ Share“ von List, dem nördlichsten Hafen Deutschlands, an den oberbayrischen Tegernsee. Somit erobert die als Whisky- Pionier bekannte Traditionsbrennerei aus Hausham wieder neue Whisky-Ufer und verstärkt ihr Sortiment mit einem der innovativsten, deutschen Whiskies der letzten Jahre und begeistert ab dem 01.01.2022 die Liebhaber des „Uisge Beatha“ (Wasser des Lebens).

v.l. Anton Stetter (Sylt Destillerie GmbH) Alexander Sievers (Wein Heiliger GmbH), Andreas Gritschneder und Tobias Maier (Lantenhammer Destillerie GmbH)

Seit Jahrzehnten steht die LANTENHAMMER Destillerie für einmalige Destillationskunst und Expertise in hochwertigen Premiumspirituosen, wie Obstbrände, Gin, Rum und Whisky. Nachdem vor über 20 Jahren die Destillateure der LANTENHAMMER Destillerie den Grundstein für die SLYRS Destillerie gelegt hatten und diese nun, aus den Kinderschuhen gewachsen, ab 01.02.2022 eigene Vertriebswege wagt, ist der Pioniergeist der LANTENHAMMER Destillerie ein weiteres mal geweckt.

Mit der Premium Marke SILD Single Malt Whisky von der Sylt Destillerie, die 2015 zusammen mit Alexander Sievers dem Inhaber der Wein Heiliger GmbH gegründet wurde, bringt Visionär und Mitgründer der Sylt Destillerie GmbH Anton Stetter nicht nur einen einzigartigen Whisky-Genuss an den Tegernsee, sondern auch gleich ein ganzes Schiff voller Whisky-Fässer. Nachdem das raue Nordseeklima und die Schwere See im Hafen von List dem historischen Krabbenkutter „The Angels´ Share“ stark zugesetzt hat und aktuell in der Werft repariert wird, soll dieser mit einem aufwändigen Schwertransport seine letzte Reise nach Bayern antreten, um am Ufer des Tegernsees als neue Attraktion den Anker auszuwerfen.

The Angels‘ Share auf dem Weg von Sylt an den Tegernsee

„Wir sind unheimlich stolz und glücklich, dass wir mit SILD Whisky, der als gemeinsame Idee mit Alexander Sievers begann und bei einer steifen Brise als Single Malt Whisky auf Sylt seine Heimat gefunden hat, nun eine zweite voralpenländische Heimat bekommt.“,

erklärt Anton Stetter zusammen mit Tobias Maier dem Geschäftsführer und Brennmeister der LANTENHAMMER Destillerie, der ergänzt:

„Mit SILD verbinden uns die gemeinsamen Werte, die Leidenschaft und der Anspruch immer höchste Qualität in allen Bereichen zu garantieren. Daher werden wir eine erfolgreiche Zukunft gemeinsam gestalten, mit dem Ziel unseren Kunden besondere Genussmomente zu schenken.“

Zukunftig wird der SILD Crannog Whisky im Rumpf des 70 Jahre alten und aufwändig restaurierten Fischkutters „Gret Palucca“ lagern, die als Ausflugsschiff im Hafen von List liegt. Im neuen und größeren Whiskylager reift so der SILD Crannog auf Sylt heran und erhält sein bekannt, kräftiges Geschmacksprofil. Für den torfigeren SILD Jöl en Reek Whisky wird dagegen Sylter Torf gestochen, geplaggt und zum Darren der Gerste verwendet bevor die Fässer in einem erst vor kurzem entdeckten und restaurierten Kellergewölbe eines ehemaligen Bunkers lagern und zum einmaligen Whisky reifen.

Die Gret Paluccca

Die „The Angels´ Share“ soll dagegen als neues Flaggschiff am Tegernsee als Whisky- und Eventboot dienen und man darf schon gespannt sein, was die Pioniere des deutschen Whiskies in Kürze präsentieren, um die Whisky-Szene neu aufzumischen – darauf ein „Sláinte Mhath“.

Über LANTENHAMMER Destillerie:

Die LANTENHAMMER Destillerie steht seit 1928 für erstklassige Edeldestillate aus Meisterhand und überzeugt immer mehr Genießer in ganz Deutschland mit einer reichen Vielfalt an feingeistigen Produkten. Ihre Wurzeln hat die Traditionsmanufaktur im bayrischen Hausham – nur fünf Minuten vom Schliersee entfernt. Von dort setzt sie durch Premiumqualität, Perfektion und ihre generationenübergreifende Erfahrung immer wieder neue, kreative Glanzpunkte im Spirituosenmarkt.

Die Leidenschaft für die Destillierkunst fördert bei LANTENHAMMER stets das Bestreben, Gutes noch besser zu machen. Mit klarem Fokus auf die Herkunft der Früchte, Qualität, sorgfältigste Verarbeitung und durch den Verzicht auf künstliche und naturidentische Zusätze kreiert das junge, dynamische Team von Destillateurmeister und Geschäftsführer Tobias Maier neben der kostbaren Auswahl an Edelbränden, Liqueuren und Fruchtcuvées auch den BAVARKA Vodka, den JOSEF GIN, den „Aperitivo Bavarese“ GIN CHILLA und den Bavarian Rum RUMULT.

Ihr einzigartiges Aroma und die besondere Milde erhalten die LANTENHAMMER Destillate durch die jahrelange Lagerung und Reifung in historischen Steinzeugbehältern, eine echte LANTENHAMMER Besonderheit.

Im Juli 2014 kehrte LANTENHAMMER vom nahen Schliersee in die Heimat Hausham zurück: Hier befindet sich nun eine der modernsten Destillerien Europas mit Besucherzentrum und Laden – Die LANTENHAMMER Erlebnisdestillerie.

Über SILD Single Malt Whisky:

Schon vor über 60 Jahren kaufte der angesehene Sylter Kaufmann und Weinhändler Rainer Heiliger den Produktionsstandort der Holstenbrauerei, in Westerland, Bötticher Straße 7, auf Sylt, um seine edlen Weine zu lagern. In dem historischen Gebäude befand sich auf dem Speicher auch eine Torfkammer, was den Whiskyliebhaber sofort zum Schwärmen brachte. Feinkost Heiliger war schon damals in den 1960ger und 70ger Jahren eine der Topadressen für namhafte und rare schottische Single Malt Whiskys in Deutschland. Vom ersten Gedanken bis zum ersten Fass eines eigenen Sylter Whiskys sollten jedoch noch viele viele Jahre vergehen. Alexander Sievers, Schwiegersohn und heutiger Inhaber der Weinhandlung Heiliger, ein ebenso leidenschaftlicher Whiskykenner, griff die Idee des Schwiegervaters auf. Feuer und Flamme für das Projekt startet Alexander Sievers zuerst alleine, dann gemeinsam mit dem Macher der LANTENHAMMER Destillerie Anton Stetter, der 1999 mit seinem Bruder Florian als Whiskypioneer seinen ersten Single Malt am Schliersee in Bayern brannte. Die Marke SILD, der Inselwhisky, war geboren.

Neben dem auf dem Schiff gereiften SILD Crannog Single Malt Whisky ergänzte vor zwei Jahren der SILD Jöl en Reek Single Malt Whisky das SILD Sortiment mit einem mit Sylter Torf gedarrten Premium Whisky. Mit dieser Leidenschaft für das Besondere entstehen einmalige Whisky-Momente in limitierter Auflage.