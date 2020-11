PR: Spirits of Scandinavia – Vielfältige Single Malt Whiskys aus Schweden von der Brennerei High Coast

Schwedischer Whisky ist in Deutschland mittlerweile schon weit über Insiderkreise hinaus bekannt und beliebt. Eine dieser schwedischen Brennereien ist die High Coast Distillery (wir haben über die Umbenennung der Box Distillery auf diesen neuen Namen hier berichtet) – deren Whiskys unter der Marke High Coast werden von Spirits of Scandinavia nach Deutschland importiert.

Mit der nachfolgenden Presseaussendung stellt Ihnen Spirits of Scandinavia die Vielfalt der Abfüllungen von High Coast vor – beziehen können Sie diese bei www.spirits-of-scandinavia.de und www.deinwhisky.de:

Spirits of Scandinavia – Vielfältige Single Malt Whiskys aus Schweden von der Brennerei High Coast

Spirits of Scandinavia importiert und vertreibt die vielfältigen Single Malt Whiskys der Schwedischen Brennerei High Coast.

Die Brennerei High Coast ist durchaus kein Unbekannter. Bereits 2010 gegründet unter dem Namen „Box Destilleri“, liegt die Brennerei etwas außerhalb des kleinen Dörfchens Bjärträ (ca. 350 Einwohner, ca. 450km Nördlich von Stockholm) und direkt am Fluss Ängermanälven. Dieser ist der wasserreichste Fluss Schwedens. Sein Wasser entspringt im Norwegischen Børgefjell-Nationalpark und bringt sehr klares und kühles Wasser mit sich. Außerdem liegt die High Coast Destillerie exakt auf dem 63 Grad Nördlicher Breite, was sogar bei einer Sonderabfüllung eine ganz besondere Rolle spielt.

Die Brennerei zeigt sich besonders experimentierfreudig und präsentiert ein besonders vielfältiges Angebot an unterschiedlichen Whiskys. Im Sortiment finden sich sowohl peated also auch unpeated Whiskys wieder, genauso wie Abfüllungen, die in Fässern mit unterschiedlicher Vorbelegung oder aus verschiedenen Eichenarten reiften. Auch spezielle Gerstensorten werden für die Herstellung herangezogen. Hinzu gesellt sich eine beinahe einzigartige Transparenz bei der Produktion, denn auf der Webseite der Brennerei lässt sich jede Abfüllung bis ins kleinste Detail hinsichtlich des Herstellungsprozesses zurückverfolgen. Bei der Reifung spielt auch das besondere Klima vor Ort eine gewichtige Rolle: Große Temperaturschwankungen im Jahresverlauf sorgen für einen deutlich intensiven Austausch der Aromen zwischen Whisky und Fass.

Im Folgenden sollen die verschiedenen Whiskys kurz mit ihren Eckdaten vorgestellt werden. Wir unterscheiden bei High Coast aktuell zwischen den 4 Whiskys der Core-Range und den diversen Sonderabfüllungen, die in limitierten Flaschenanzahlen im Laufe der letzten Jahre auf den Markt gekommen sind.

Die Core-Range besteht aus:

„Älv“

Älv ist das schwedische Wort für Fluss.

Vor unserer Haustür fließt der wunderschöne Fluss Ångermanälven, das Herz der High Coast Region und unverzichtbar für unsere Brennerei. Dank des natürlich kalten, kristallklaren Wassers aus dem Fluss können wir solch eleganten Whisky herstellen.

Älv ist ein ausgewogener, weicher Single Malt mit Vanilletönen und der eleganteste Whisky in der Reihe..

Alter: 5,94 -7,54 Jahre (Durchschnitt: 6,43 Jahre)

ABV: 45%

Fässer: Bourbon Fässer und Quarter Casks

Aroma: Vanille, Kokosnuss, Biskuit Geschmack: Süße Vanille, reife Birne, Apfel Abgang: Lange süße Vanillenoten

„Hav“

Hav ist das schwedische Wort für Meer.

Die Botschaft, die Hav der Welt bringt, ist ein Ausdruck von Eiche mit einem Hauch von Würze und etwas nordischer Winterhärte.

Alter: 5,24 – 7,12 Jahre (Durchschnitt: 6,26 Jahre)

ABV: 48%

Fässer: 40 Liter Hungarian Oak, 40 Liter Swedish Oak, 200 Liter Bourbon Barrels Aroma: Fruchtig, würzig, Nelken, leichter Torfgeruch, Muskatnuss

Geschmack: Gut ausbalanciert, fruchtig, würzig, Torfaroma Abgang: Eiche, Nelken, Vanille

„Timmer“

Torfiger Single Malt Whisky, der in Firstfill-Bourbon-Fässern reifte.

Timmer ist unser Torfwhisky, unsere bescheidene Hommage an die Männer und Frauen, die einst hier lebten und arbeiteten. Diejenigen, die ihr Leben riskierten, kämpften gegen eiskaltes Wasser, als sie die schweren Baumstämme stromabwärts steuerten und durch brennende Feuer unter dem blassen Mondlicht warm hielten.

Alter: 6,55 – 7,02 Jahre (Durchschnitt: 6,94 Jahre)

ABV: 48%

Fässer: Firstfill-Bourbon-Fässer Aroma: Torf, Vanille

Geschmack: Lagerfeuerrauch, reiche Vanillesüße Abgang: Zitrus, Asche

„Berg“

Berg ist ein Sherry-gereifter Whisky, der die gleiche natürliche Farbe wie der Nordingrå-Granit hat und über die dramatische Landschaft der High Coast hinausragt.

In den Fässern befand sich zuvor der schmackhafte Pedro Ximénez Sherry.

Berg gewann zwei Goldmedaillen beim Stockholm Beer & Whisky Festival 2019 in den Kategorien Bester Schwedischer Whisky und Bester Weltweiter Whisky.

Alter: 5.56-6.62 Jahre (Durchschnitt: 6,53 Jahre)

ABV: 50%

Fässer: Bourbon Fässer und PX Fässer

Aroma: Sultanas, Stachelbeere, Honig, dunkle Schokolade Geschmack: Lang und fruchtig mit einem würzigen Nachgeschmack Abgang: Reichhaltige Datteln und ausgewogene Honigsüße

Die Sonderabfüllungen:

„Dalvve The Signature Malt“

Dàlvve The Signature Malt ist ein Meilenstein in unserer Brennereigeschichte. Als er im November 2016 vorgestellt wurde, war er unser erstes laufendes Produkt, das in die Whisky-Welt eintrat.

Im Durchschnitt fünf Jahre in Firstfill-Bourbonfässern gereift, mittel rauchig mit 46% ABV, leicht

und dennoch geschmackvoll, wurde es sofort ein Erfolg. Alter: 5 Jahre

ABV: 46%

Fässer: Firstfill-Bourbon-Fässer PPM: 10

„Cinco“

Cinco ist Spanisch für die Nummer fünf.

Für Cinco haben wir eine Reihe von Fässern verwendet, die zuvor fünf verschiedene Sherry-Sorten gereift haben. Die fünf Sorten sind Oloroso, Fino, Pedro Ximénez, Amontillado und Palo Cortado.

Alter: 6,76 – 8,68 Jahre (Durchschnitt 8,48 Jahre)

ABV: 50,5%

Fässer: Palo Cortado, Pedro Ximénes, Amontillado, Oloroso and Fino

„63“

Die High Coast Distillery liegt bei 63 ° N und ist eine der Nördlichsten Whiskybrennereien der Welt. Genau dort, wo die 63. Parallele das Lager Nr. 3 durchschneidet, haben wir diesen einzigartigen, stark getorften Whisky 63 Monate lang gereift.

63 besteht aus 100% Torfwhisky (63 ppm), der 63 Monate lang in 63-Liter-Bourbonfässern 63 Dezimeter über dem Boden gereift ist.

63 wird mit 63% ABV abgefüllt.

In 63 hat unser Brennereimanager Roger Melander die Nummer 63 wirklich ins Licht gerückt und einen fantastischen Whisky kreiert, glatt und mit einem langen Torfcharakter.

Alter: 63 Monate

ABV: 63%

Fässer: 63 Liter Bourbon Fässer

„Quercus III Petraea“

Der dritte Teil der Quercus-Reihe kam um die Jahreswende 2018-2019 heraus und konzentrierte sich auf eine andere Europäische Eichenart, diesmal aus Ungarn. Würzig und gefüllt mit klassischen Eichennoten, zuerst in Bourbonfässern gereift, dann in ungarischer Eiche.

Alter: 5,56 Jahre

ABV: 50,8%

Fässer: Firstfill-Bourbon-Fässer und New Hungarian Oak

.

„Quercus IV Mongolica“

Quercus ist eine Serie, in der wir die Aromen untersuchen, die verschiedene Eichenarten und

-regionen dem Whisky verleihen. In der ersten Ausgabe, Quercus I, Robur, wurde die europäische Waldeiche Quercus robur genauer betrachtet. Der zweite in der Reihe ist der amerikanische Weißwein Quercus alba. Die dritte Ausgabe erhielt den entscheidenden Charakter der europäischen Bergeiche Quercus petraea. Der vierte und letzte Teil der Serie, Quercus IV, ist in der asiatischen Eiche Quercus mongolica gereift.

Alter: 6,81 Jahre

ABV: 50,8%

Fässer: 200 Liter Bourbon Fässer, 225 Liter New Asian Oak, Quercus mongolica & ein 99 Liter Firstfill Quarter cask

Aroma: Grüne Äpfel, Sandelholz, Stachelbeere Geschmack: Reichhaltige Vanille-Süße, würzig

Abgang: Lange süße Vanillenoten, leichte Gewürze, exotische Früchte

„Silent Mills 01 – Marieberg“

Silent Mills ist eine Serie, in der wir tiefer in unser Torfrezept eintauchen und über ein bald vergessenes Kapitel in der Geschichte Schwedens und der High Coast, der Sägewerkszeit, sprechen. Die Silent Mills-Serie basiert auf Timmer in unserer Origins-Serie und seinem rauchigen Geschmack. Silent Mills ist auch eine Hommage an die vielen Sägewerke, die einst die Strände des Ångermanälven in der Gegend säumten, in der sich heute unsere Brennerei befindet, Sägewerke, die seit langem zum Schweigen gebracht wurden.

Alter: 7,23 – 7,42 Jahre (Durschnitt 7,33 Jahre)

ABV: 51%

PPM: 40

Fässer: Firstfill Bourbon, New American oak

Alle Whiskys von High Coast erhalten Sie bei www.spirits-of-scandinavia.de und www.deinwhisky.de