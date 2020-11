PR: The War of the Peat VI von whic ist da – Durchbruch der Rauchmauer aus dem Weltraum

Ein 12 Jahre alter Ballechin aus der Destillerie Edradour ist die sechste Ausgabe der Serie The War of the Peat von whic.de – mit rauchigen Aromen, eingebettet in süße Noten eines Refill Sherry Butts.

Hier die Infos zur neuen Abfüllung, wie wir sie von whic in ihrer Aussendung erhalten haben:

The War of the Peat VI von whic ist da – Durchbruch der Rauchmauer aus dem Weltraum

Bremen, Deutschland, 17.11.2020

The War of the Peat geht in die nächste Runde. In den Highlands wurde von den Invasoren eine Rauchmauer um Edradour geschaffen, die es zu durchbrechen gilt! Hinter seiner rauchigen Barrikade belohnt der neue Ballechin 2008/2020 12 Jahre mit sirupsüßen Sherryaromen aus dem Refill Sherry Butt. Machen Sie sich auf Intensität gefasst: Mit 60,1% Vol. strotzt der Tropfen nur so vor Kraft. Die Geschütze des guten Geschmacks wurden selbstverständlich auch wieder aufgefahren: Keine Kühlfilterung, natürliche Farbe und Fassstärke.

„Die Metapher von der Rauchmauer komm nicht von ungefähr. Intensiver, aschiger Rauch dringt zuerst in Ihre Nase – erst dahinter kommen nach und nach verführerische dunkle Fruchtnoten zutage. Der Rauch rollt über den Gaumen und lässt erst langsam immer süßere Karamelltöne zu, die sich dann angenehm lange hinziehen.“ Arne Wesche, Geschäftsführer whic GmbH

Die Serie The War of the Peat

Dieser Ballechin wurde von Signatory für whics The War of the Peat Serie abgefüllt. Er ist der sechste Teil einer 13-teiligen Saga von Torf und Rauch. Dafür kommen die Whiskys nummeriert in schwarzen Tuben und sind von außen genauso kunstvoll wie die Handwerkskunst, die für die Herstellung des Inhalts nötig war. Auf Kältefiltration und Farbstoffe wird natürlich verzichtet. Für die Labels wählte whic Darstellungen von den Invasoren aus dem H.G. Wells Roman „Der Krieg der Welten“. So wird aus The War of the Worlds nun The War of the Peat. Ein markantes Design für markante Tropfen.

Über whic.de

Seit 2012 arbeitet das Team von whic am besten Whisky-Online-Shop Deutschlands. Über 2000 Artikel rund um Whisky und Whiskey sind dauerhaft lieferbar. Außerdem werkelt whic.de mit viel Herzblut an seinen eigenen Produktlinien. Unter der Marke Tasting Circle finden Liebhaber eine große Auswahl an Whiskyproben. Besonderer Beliebtheit erfreut sich auch die Reihe kostenloser E-Books zum Thema Whisky.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: https://whic.de/war-of-the-peat