And last, but not least: Sonntag ist es, und damit der Tag von Jura im Rahmen des Fèis Ìle 2021. Eine kruze Verkostung von Serge Valentin und Angus MacRaild stellt drei Abfüllungen der Inseldestillerie vor, und auch heute haben die beiden nur Gutes aus der Verkostung zu berichten:

Abfüllung Punkte

Isle of Jura 21 yo (44%, OB, +/-2016) 90 Jura 30 yo 1990/2020 (46.3%, Thompson Bros., refill hogshead, cask #5310, 186 bottles) 90 Jura 30 yo 1991/2021 (46.5%, Thompson Brothers, refill hogshead, 216 bottles) 88