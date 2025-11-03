Montag, 03. November 2025, 14:19:03
Serge verkostet: Craigellachie

Der offizielle Craigellachie 41 yo aus der Exceptional Cask Series und zwei Indies bilden die Session des Tages

Nicht länger aufschieben wollte Serge Valentin die Verkostung des 41 Jahre alten Craigellachie, der 2021 in der Exceptional Cask Series der Brennereien-Eigentümers Bacardi erschien. Diese Abfüllung wird in der Session des Tages begleitet von zwei Indie Craigellachie Single Cask Bottlings. Die Bewertungen: einmal sehr gut, zweimal besser, hier unsere Übersicht:

AbfüllungPunkte

Craigellachie 11 yo 2013/2024 (60.6%, Lady of the Glen, refill butt, recharred cask finish, cask #30080, 215 bottles)84 
Craigellachie 14 yo 2009/2023 (53.4%, Whiskyfacile, Black Cat series, hogshead, cask #90305000, 300 bottles)88
Craigellachie 41 yo 1980/2021 (46%, OB, Exceptional Cask Series, refill hogsheads, casks #2036, 2038, 2040, 2043, 402 bottles)87
Craigellachie im August 2017. Bild © Alexandra Kreutz
Craigellachie im August 2017. Bild © Alexandra Kreutz
