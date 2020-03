Serge verkostet: Drei Neuere aus Littlemill

Hatten wir schon am Wochenende einige (älltere) Abfüllungen aus der Lost Distillery Littlemill in einer Verkostung mit Angus MacRaild zu berichten, so setzt Serge Valentin diese Serie heute fort. Er liefert Verkostungsnotizen zu drei Abfüllungen, die im letzten Jahr erschienen sind – eine von The Whisky Agency und zwei aus dem Hause Cadenhead. Und alle drei machen auf ihn einen hervorragenden Eindruck.

Hier die Daten aus der Verkostung – die genauen Beschreibungen gibt es wie immer hinter unserem Link: