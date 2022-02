Serge verkostet: Ein Tamnavulin Duo

Beim heutigen „Eine Brennerei – zwei Abfüllungen“ Tasting auf Whiskfun steht die Speyside-Brennerei Tamnavulin im Mittelpunkt. Abfüllungen der Destillerie waren wohl in den 1980 and 1990 präsenter auf dem Markt und in den Regalen der Fachgeschäfte (auch das Bild der Brennerei ist aus jener Zeit). Im Whiskyfun-Lager befinden sich nur noch zwei kleine Samples. Neben einer alterslosen Destillerie-Abfüllung mit Rotwein-Finish ist dies noch ein 23-jähriger aus Cadenheads Authentic Collection. Und wer Serge Valentin und seine Whisky-Vorlieben einigermaßen kennt, der weiß: In der Bewertung der heutigen Session wird nicht das Rotwein-Finish die Nase vorne haben. Et voilà!

Abfüllung Punkte

Tamnavulin ‚Tempranillo Cask Edition‘ (40%, OB, +/-2020) 70 Tamnavulin-Glenlivet 23 yo 1992/2015 (55%, Cadenhead, Authentic Collection, bourbon hogshead, 258 bottles) 87