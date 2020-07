Serge verkostet: Ein Trio Auchroisk

Mit einer ungewohnt kurzen Einleitung beginnt Serge Valentin sein heutiges Tasting. Und dies ist bei der Destillerie, um die sich es sich heute dreht, auch nicht unbedingt verwunderlich. Denn es gibt viele Brennereien in Schottland, über die es sich trefflicher philosophieren ließe als die recht junge Speyside-Brennerei Auchroisk. Sie wurde 1972-1974 in der Nähe von Mulben erbaut, gehört zu Diageo und steht hier nicht in der ersten Reihe ihrer Malt Whiskys. Dies liegt allerdings sicherlich nicht an der Qualität ihrer Whiskys. Die drei Indie-Abfüllungen in der heutigen Verkostung auf Whiskyfun erhalten alle solide Bewertungen, wie Sie in unserer Kurzübersicht sehen können.

Auchroisk 22 yo 1996/2018 (46%, Orcines, France, hogshead, cask #1976, 266 bottles) 86 Punkte

(48.7%, Valinch & Mallet, bourbon hogshead, cask #19-2701, 291 bottles) 84 Punkte

(59.4%, James Eadie, first fill bourbon, cask #80595, 291 bottles) 87 Punkte