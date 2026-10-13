Serge verkostet: Glenmorangie im Duett

Zwei aktuelle Bottlings aus der Highland-Brennerei mit den berühmten, hohen, Giraffenhals ähnlichen Stills (beide mit Rotwein-Fass-Einfluss) formen das Tasting des Tages auf Whiskyfun. Die im Zuge der Zusammenarbeit mit dem Schauspieler entwickelte und nach ihm benannte Abfüllung Glenmorangie Harrison Ford bezeichnet Serge Valentin als ein „lovely bottling“. Deutlich besser gefällt ihm allerdings die 28 Jahre alte La Girafe Chic von Murray McDavid. Hier findet Serge, der PX-Sherry-Einfluss verdiene einen Applaus. Und dementsprechend fallen seine heutige Benotungen so aus:

Abfüllung Punkte