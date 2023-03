Serge verkostet: Longmorn im Duett

Auch wenn sie in der gleichen Destillerie hergestellt wurden, stellen sich die beiden Longmorrn, die wir heute auf Whiskyfun in der Verkostung finden, sehr unterschiedlich dar. Auf der einen Seite die aktuelle 16-jährige Destillerie-Abfüllung, gereift in einem Mix aus First Fill Bourbon, Refill Bourbon und Sherry Fässern aus europäischer Eiche. Der Kandidat auf der anderen Seite wurde 1973 destilliert und reifte 28 Jahre in einem Sherry Hogshead mit der Fassnummer #3970, bis er dann von Wilson & Morgan abgefüllt wurde. Ebenso unterschiedlich bewertet Serge Valentin das heutige Duo dann auch: einmal absolut gut, einmal prächtig:

Abfüllung Punkte

Longmorn 16 yo (48%, OB, +/-2022) 80 Longmorn 28 yo 1973/2001 (46%, Wilson & Morgan, sherry hogshead, cask #3970) 91