Lieferengpässe, Schwierigkeiten bei der Herstellung, Probleme bei der Produktion!

Der dänischen Stauning Distillery fehlen 37.000 Flaschen. Wobei das nicht ganz richtig ist: Sie sind schon vorhanden, doch etwas Wichtiges fehlt auf diesen Flaschen. Wie Stauning diese Herausforderung löst, bzw. lösen lässt, können Sie in der Presseaussendung lesen, die wir von Staunings deutschem Importeur und Distributor, Kirsch Import, erhalten haben. Oder schauen sich einfach das Video dazu an:

Dänische Stauning Distillery lässt 37.000 Flaschen von Konsument:innen gestalten

Stuhr, 02.03.2023 Sachen gibt‘s: 37.000 Flaschen der westjütländischen Stauning Distillery werden in diesem Jahr „nackt“ geliefert. Aufgrund von Problemen bei der Produktion fehlt das einzigartige, markante Design der Rye-, Smoke- und Kaos-Flaschen. Darum bittet die westjütländische Brennerei ihre Fans um Hilfe: Konsument:innen gestalten Flaschen selbst!

In dem kleinen dänischen Dorf Stauning in Westjütland lagern 2,3 Millionen Liter dänischer Whisky in Eichenfässern. Nach Abschluss der Reifung und in Flaschen abgefüllt begegnen die beliebten dänischen Destillate einer starken Nachfrage. Unzählige Preise und Auszeichnungen in den letzten 15 Jahren bestätigen die hohe Qualität der Marke.

Was Stauning ausmacht, befindet sich nicht allein in der Flasche. Auch die Glasware verkörpert die Innovativität der von neun Freunden gegründeten Brennerei. Die im Jahr 2020 neu gestalteten Flaschen stellen die Geschichte der Destillerie am Ringkøbing Fjord dar – aufwendig illustriert von dem dänischen Künstler Asbjørn Staunstrup Lund. Die schräge Beschichtung in mattem Schwarz lehnt sich an die markanten Winkel des Brennereigebäudes an.

Doch es gibt aktuell eine Herausforderung: Lieferverzögerungen und Probleme mit der Beschichtung der Flasche führen dazu, dass Stauning Whisky nicht genügend gestaltete leere Flaschen erhält, um seine Produkte abzufüllen. Es fehlen genau 37.000 Stück. Das entspricht etwa einem Fünftel aller Flaschen, die in diesem Jahr für den Verkauf geplant waren. Die Brennerei hat daher kurzerhand alternative Maßnahmen ergriffen, um dem Flaschenmangel zu begegnen.

Alex Munch, Mitbegründer und Marketingleiter von Stauning Whisky, erklärt:

„Wir haben viel Mühe in die Gestaltung unserer Flaschen gesteckt, daher war es natürlich sehr schmerzhaft, als wir von den Problemen erfuhren. Aber es liegt in unserer DNA, dass wir eine Herausforderung lösen, wenn wir ihr begegnen. Anstatt unsere Lieferung um mehrere Monate zu verzögern, machen wir etwas Besonderes und lassen die Kundschaft selbst mitgestalten.“

Goldstifte und Aufkleber auf nacktem Glas

In diesem Jahr werden 37.000 Klarglasflaschen verkauft, die nahezu „nackt“ sind. Die lösungsorientierten westjütländischen Whiskymacher stellten dafür kurzerhand ein neues „Do-It-Yourself-Set“ (kurz DIY) zusammen. Es enthält Goldstifte und Aufkleber mit Motiven der Brennerei. Die Whisky-Käufer:innen gestalten damit ihre eigene Stauning-Flasche. Damit wird jede zu einem persönlichen Einzelstück.

Alex Munch sagt:

„In der Whisky-Welt wird viel über seltene Flaschen gesprochen – hier geht es wirklich um Unikate, denn jede Flasche wird zu einem ganz eigenen Stück. Es ist eine innovative Idee, und ich hoffe, dass sich die Konsumenten mit ihrer Kreativität darauf stürzen werden.“

Die neuen DIY-Flaschen von Stauning sind in den drei Kernvarianten Rye, Smoke und Kaos in den kommenden Tagen auf dem deutschen Markt erhältlich, vertrieben von Kirsch Import.