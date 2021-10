Serge verkostet: Oban Special Releases vs. Oban 12yo (ca. 1988)

Ein 12 Jahre alter Oban aus einer Zeit, in der man in Europa Whisky noch in 0,75l-Flaschen abfüllte und der neue Oban 12yo aus den Special Releases – dies sind die beiden Abfüllungen, die Serge Valentin heute im Glas hat. Beide konnten Serge gefallen, auch wenn der alte Oban die Nase ein wenig vorne hat.

Hier unsere kurze Tabelle zur Verkostung, die ausführlichen Tasting Notes natürlich auf der Whiskyfun-Seite, die einen täglichen Besuch wert ist…

Abfüllung Punkte

Oban 14 yo (43%, OB, 75cl, +/-1988) 89 Oban 12 yo ‚A Tale of Light and Dark‘ (55.9%, OB, Special Release 2021, Untold Legends) 87