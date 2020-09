Serge verkostet: Weitere vier Caol Ila

Weiter geht es auf Whiskyfun mit Caol Ila. Nachdem die Abfüllungen dieser Islay-Destillerie in der gestrigen Session schon zu gefallen wussten, können auch die Kandidaten im heutigen Tasting überzeugen. Und dies auch unabhängig vom Alter: An der Seite zweier sehr junger sowie einem jungen Caol Ila finden wir auch einen, mit 30 Jahren sehr lange gereiften Single Malt dieser Brennerei. Was bei den Vieren allerdings gleich ist: Sie erhalten hohe Bewertungen, wie Sie in unserer Kurzüberischt können:

Caol Ila 9 yo 2010/2019 (46%, Signatory Vintage, Un-chillfiltered Collection, refill butt, cask #316639, 330 bottles) 87 Punkte

(60%, Asta Morris, cask #AMI127, 524 bottles) 84 Punkte

(48.5%, Whisky Sponge, refill hogshead, 156 bottles) 87 Punkte

(42.4%, Hunter Laing, the Kinship, 532 bottles) 90 Punkte