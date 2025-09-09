Serge verkostet: Zehn offizielle und unabhängige Macallan

Unabhängig der vielen, in den letzten Jahren erschienenen Abfüllungen ohne Altersangabe, der vielen Geschichten und Themen um ihre Malts herum attestiert Serge Valentin der Brennerei Macallan und der Marke The Macallan ein, immer noch, hohes Qualitätsniveau. Die zehn offiziellen und unabhängigen Macallan, die er zu seiner heutigen Verkostung zusammengestellt hat, dokumentieren dies einmal mehr. Seine Benotungen reichen von der Mitte der 80er bis hin zum Anfang des 90er Bereichs. In Bälde werden wir wohl weitere Macallan und die dazugehörenden Tasting Notes auf Whiskfun vorfinden: Hier erst einmal unsere Übersicht zur heutigen Session:

Abfüllung Punkte

Macallan ‘Jing’ (43.9%, OB, The Harmony Collection, 2024) 85 Macallan ‘Classic Cut 2025’ (50.6%, OB) 84 Speyside (M) 15 yo 2009/2025 ‘Small Batch Edition #19’ (48.2%, Signatory Vintage, 1st & 2nd fill oloroso sherry butt) 84 Speyside (M) 15 yo 2009/2025 ‘Small Batch Edition #18’ (48.2%, Signatory Vintage, 1st & 2nd fill oloroso sherry butt) 85 Speyside (M) 14 yo 2010/2025 ‘Small Batch Edition #16’ (48.2%, Signatory Vintage, 1st & 2nd fill oloroso sherry butt) 84 Speyside (M) 18 yo 2005/2024 (57.7%, Signatory Vintage for World of Whisky Waldhaus 25th Anniversary, 1st fill oloroso sherry butt, cask #17/A106#35, 642 bottles) 88 Marketing Malt 16 yo 2008/2024 (53%, Decadent Drinks, first fill sherry hogshead, 349 bottles) 88 Secret Speyside (M) 30 yo 1993/2024 (49.7%, Casky Hong Kong, Finest Selection, 7th Anniversary, sherry hogshead) 91 Macallan 30 yo 1988/2021 (58.3%, Gourmet Pool, Germany, hogshead, cask #7394, 61 bottles) 91 Macallan 18 yo 1975/1993 (54.4%, Wilson & Morgan, Barrel Selection, hogshead, cask #8880, 248 bottles) 90