Simple Sample bringt Glasgow Live Tasting am 11. Februar 2026 – 6x2cl von spannenden Abfüllungen

Online-Tastings sind immer eine hervorragende Gelegenheit, neue Whiskys kennenzulernen und beim gemeinsamen Genießen mehr über sie zu erfahren. Von Simple Sample gibt es wieder ein solches, und zwar mit Abfüllungen der Glasgow Distillery Company – sechs Samples verschiedenster Fasstypen und Finishes.

Mehr über das Online-Tasting am 11. Feburar und die Bezugsquelle für die Samples finden Sie hier:

Glasgow Live Tasting #2 – 11.02.2026 – 6x2cl

Heute haben wir für euch wieder ein richtig starkes Live Tasting am Start!

Glasgow Tasting #2

Gemeinsam verkosten wir uns durch spannende Abfüllungen der Glasgow 1770 Reihe – von Wine Cask Finishes über Sherry, Port und Cognac bis hin zu Bourbon Casks. Ein Abend voll Charakter, Vielfalt und ordentlich Genuss!

Im 6x2cl Set sind folgende Abfüllungen enthalten:

Glasgow 1770 – 2020/2025 – 5 y.o. – Syrah Wine Cask Finish #20/1379 + #20/1380

Glasgow 1770 – 2020/2025 – 5 y.o. – Constantia Wine Cask #20/1399, #20/1400 + #20/1401

Glasgow 1770 – 2018/2025 – 7 y.o. – PX Sherry Cask #18/1194 – Peated Awakening Series

Glasgow 1770 – 2018/2025 – 6 y.o. – Ruby Port Cask Finish

Glasgow 1770 – 2018/2023 – 5 y.o. – Triple Distilled Cognac Cask Finish #18/965

Glasgow 1770 – 2017/2025 – 8 y.o. – 1st Fill Bourbon Casks – Lightly Peated

Das Tasting findet am 11.02.2026 statt

Start: 20:00 Uhr

Live auf YouTube / Facebook – kann aber natürlich auch jederzeit im Nachhinein angeschaut werden.

Das Set kommt für 29,90 € mit 6x2cl zu euch nach Hause.

Nicht vergessen – unbedingt den 11.02.2026 um 20:00 Uhr vormerken

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses Tasting und einen richtig schönen Abend mit euch.



Slàinte!