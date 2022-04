Ein interessantes Live-Tasting hat Simple Sample für den 20. April angekündigt: Es geht um insgesamt sechs Abfüllungen der englischen Cotswolds Distillery, die gemeinsam mit dem Global Brand Ambassador Rob Patchett und Partick Ahluwalia von Kirsch Import verkostet werden.

Hier die Infos dazu, und natürlich auch ein Link für die Anmeldung zum Tasting:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Simple Sample veranstaltet Cotswolds Live-Tasting mit Rob Patchett und Patrick Ahluwalia

Wir haben uns hier mit der englischen “Cotswolds”-Distillery zusammen getan und verkosten mit dem Global Brand Ambassador Rob Patchett und den überaus sympathischen Patrick Ahluwalia von Kirsch-Import insgesamt ganze 6 Abfüllungen der Destillerie!

Das Ganze gibt es wie gewohnt zum Sonderpreis; und hier mal wieder inklusive GRATIS Glencairn Glas mit Branding.

Bisher fanden wir alle Cotswolds Abfüllungen die wir verkosten durften gut bis sehr gut, ein kleiner Geheimtipp sozusagen. Aber die Abfüllungen sprechen echt für sich:

Im Set enthalten:

Gratis Cotswolds Glencairn Glas

5cl Cotswolds Signature – 46,0%vol.

STR (Shaved, Toasted and Re-charred) American oak ex-red wine casks and premium first-fill ex-Bourbon barrels.

5cl Cotswolds Reserve – 50,0%vol.

Premium first-fill ex-Bourbon barrels and STR (Shaved, Toasted and Re-charred) American oak ex-red wine casks.

5cl Cotswolds Sherry Cask – 57,4%vol.

American and Spanish oak hogsheads and butts, seasoned with Oloroso and Pedro Ximénez sherry.

5cl Cotswolds Founder’s Choice – 60,5%vol.

STR (Shaved, Toasted and Re-charred) American oak ex-red wine casks, designed by the late Dr Jim Swan.

5cl Cotswolds STR Single Cask #705

100% STR ex-red wine cask

5cl Cotswolds GEHEIMES SAMPLE

Wird Live im Stream ausgelöst

Das komplette Set mit allen 6 Samples, dem Glas, der Box und dem Live-Tasting mit uns, Paddy und dem Rob gibt es für nur: 37,90€ – 12,63 € / 100 ml

Wir verkosten also ganze 6 Abfüllungen, wovon nur eine unter 50,0%vol. hat.

Das Tasting findet am 20.04.2022 um 20:00 Uhr deutscher Zeit statt.“

Das Tasting wird auf YouTube und Facebook gleichzeitig stattfinden, kann aber auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Exklusiv erhältlich im Onlineshop von Simple Sample: https://www.simple-sample.de/live-tastings/