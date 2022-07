Nach der heutigen Vorankündigung des SLYRS x FC Bayern München Champions Malt für den September hier noch eine aktuelle Neuerscheinung aus der bayrischen Brennerei: Die SLYRS Lakeside Edition 2022, die direkt im Strandbad am Schliersee gereift wurde.

Hier die Infos von SLYRS zur neuesten Sonderausgabe:

SLYRS Bavarian Whisky Distillery präsentiert die LAKESIDE EDITION 2022

Mit der SLYRS Bavarian Whisky Distillery und dem Strandbad Schliersee haben sich zwei legendäre lokale Institutionen vom Schliersee zusammengetan, um einen Whisky zu kreieren, der für einzigartige Genussmomente sorgt.

Von der Sonne geküsst – vom Winde verweht

Der SLYRS Single Malt Whisky LAKESIDE EDITION 2022 ist eine echte Rarität, die in einzigartiger Lage zur absoluten Perfektion gereift ist. Die Reise der SLYRS LAKESIDE EDITION begann 2017 in der SLYRS Destillerie in Neuhaus am Schliersee, wo sie 2017 schonend destilliert und in ausgewählten Pedro Ximénez Fässern gelagert wurde. Seit 2018 reifte diese streng limitierte Edition direkt in exklusiver Bestlage am Ostufer des Schliersees im legendären Strandbad Schliersee zu einer ganz besonderen SLYRS Kostbarkeit.

Reine Alpenluft, heiße Sommer, kalte Winter und die erfrischende Seebrise prägen diesen edlen Tropfen, der sich auf der Zunge zu einer wahren Geschmacksexplosion entwickelt. Streng limitiert auf gerade einmal 413 Flaschen ist die SLYRS Lakeside Edition ab 5.8 exklusiv im Strandbad Schliersee oder in der SLYRS Destillerie vor Ort erhältlich. Als Gratisbeigabe gibt es für alle Badenixen ein exklusives SLYRS Drybag dazu. Nur solange der Vorrat reicht!

Degustation & Empfehlungen

Diesen SLYRS Single Malt genießen Sie am besten pur bei Zimmertemperatur.

Tasting Note

Farbe: Dunkles Honiggelb.

Geruch: Rauchige Note mit dezenter Vanille und Karamellnote, malzig und leichter Geruch nach rosa Pfeffer.

Geschmack: Leicht torfig, angenehme Malz und Kräuternoten, herb-süß zugleich.

Nachklang: Sehr langer öliger Abgang, ausgewogen würzig.

Präsentieren die neue SLYRS Lakeside Edition: Tom Loch (l.) und Lutz Schwenn (r.) vom Strandbad Schliersee, gemeinsam mit SLYRS Master Distiller Hans Kemenater (Foto: SLYRS Destillerie GmbH)

Das Strandbad Schliersee – Ein Hotspot am See

Das legendäre Strandbad Schliersee liegt malerisch am Ostufer des Sees und zählt zu den Top Locations unter den Seebädern in den bayerischen Alpen! Auf rund 12.000 qm gibt es ruhige Ecken zum Relaxen direkt am Wasser und im Schatten der Bäume. Unaufgeregte, lässige Menschen jeden Alters fühlen sich hier wohl. Für einen perfekten Badetag stehen der Aquapark, ein Beachvolleyball-Sandplatz, Tischtennis, der 3-Meter Sprungturm, die schöne Sonnenterrasse mit schattigem Biergarten und die relaxte Ufer-Lounge bereit! In der Gastronomie bietet das Strandbad Team den ganzen Tag eine reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken aus eigener Küche, stets frisch zubereitet! Abgerundet wird das Beach-Feeling durch den einmaligen Blick auf den Schliersee und die Berge der Umgebung.

Die Whisky Pioniere aus Oberbayern

Seit 1999 setzt SLYRS Maßstäbe in Sachen Whisky-Kompetenz. Mit viel Liebe zum Detail entsteht in der einzigartigen Destillerie am Schliersee unter Geschäftsführer und Destillateurmeister Hans Kemenater ein Original im Herzen der bayrischen Alpen: der SLYRS. Die SLYRS Whisky Destillerie steht als Manufaktur für Produkte höchster Qualität. Die Whisky-Pioniere aus Oberbayern sind echte Überzeugungsbrenner. Denn die absolute Leidenschaft mit der die SLYRS Destillateure ihr Handwerk betreiben ist die Voraussetzung für die einzigartige Qualität der mehrfach international preisgekrönten Whiskys und Liqueure. Doch als einer der größten Whisky-Hersteller Deutschlands ruht sich SLYRS darauf nicht aus.

Authentizität spielt bei SLYRS eine große Rolle. Deshalb wird für den SLYRS Whisky nur bestes bayrisches Getreide und reines Alpenquellwasser aus den Schlierseer Bergen verwendet. Die gesamte Herstellung und Fassreifung erfolgen vor Ort, was dem SLYRS einen durch und durch regionalen, oberbayrischen Charakter gibt.

Stetig entwickeln sich die Whisky-Pioniere weiter und erhalten ihre Vorreiterrolle auf dem deutschen Whisky-Markt aufrecht. Mit Mut, Ideenreichtum und bayrischem Charme streben sie nach vorne – für viele weitere, leidenschaftliche SLYRS Whisky-Kreationen höchster Qualität, die am Schliersee daheim und in der Welt zu Hause sind.