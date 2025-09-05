SLYRS schreibt Geschichte: SLYRS Single Malt Whisky AGED 18 YEARS – THE THIRD Collector’s Edition

Der 18 Jahre alte SLYRS erscheint jetzt in seiner dritten – und wieder streng limitierten – Auflage: und zwar zum letzten Mal, und damit auch als letzte Möglichkeit, diesen ältesten Malt der bayerischen Brennerei zu erstehen. Ab heute ist die auf 248 Flaschen limitierte Auflage im Onlineshop erhältlich – hier alle Infos der Brennerei zum SLYRS Single Malt Whisky AGED 18 YEARS – THE THIRD Collector’s Edition:

SLYRS schreibt Geschichte 18 Jahre Perfektion in 248 Flaschen

SLYRS Single Malt Whisky AGED 18 YEARS – THE THIRD Collector’s Edition

Mit dem SLYRS Single Malt Whisky Aged 18 Years – The Third präsentieren wir den dritten und letzten Teil unserer legendären 18-jährigen Sammlerreihe – streng limitiert, handverlesen und für wahre Whisky-Kenner geschaffen. Nach der schonenden Destillation durfte dieser einzigartige Whisky volle 18 Jahre in Fässern aus Amerikanischer Weißeiche bis zur Perfektion reifen. Im Herzen des Oberlandes entfalten sorgfältig ausgewählte Rohstoffe, Handwerkskunst in Perfektion und die Kraft der Zeit so ihre volle Wirkung.

Die exklusive Holzbox mit Kupferelementen und eine 5cl-Miniatur sowie ein persönliches Meet & Greet mit unserem Destillateur-Team Ende Januar 2026 in einer der modernsten Destillerien Europas, machen den The Third zu weit mehr als einem Whisky: Er ist ein Stück SLYRS-Geschichte. Bereits jetzt exklusiv vor der regulären 18er Abfüllung erhältlich.

Limitierte Auflage: 248 Flaschen

Nur im SLYRS Onlineshop und im SLYRS Laden ab 5. September

Tasting Notes

Farbe: Kräftiger, dunkler Bernstein mit braunen Akzenten

Geruch: Hochintensive Noten von Trockenfrüchten, begleitet von Karamell und Honig. Dazu würzige Begleittöne von Kardamom, Muskat, getrockneten Orangen und Tonkabohnen, abgerundet mit perfekt eingebetteten Eichennoten.

Geschmack: Ein weiches Bett von kräftigem Karamell und Fudge, dazu gebrannte Mandeln und dezente Honigsüße, begleitet von würzig intensiver Vanille.

Nachlang: Sehr langer, angenehm öliger und breiter Nachhall mit Nuancen von Trockenfrüchten und feiner Muskatnuss