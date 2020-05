Sotheby’s startet Auktion „Distilled“

Wollten Sie vielleicht schon immer wissen, wie der vermeintlich beste Whisky der Welt (98 Punkte auf Whiskyfun, Platz 1 bei Whiskybase) eigentlich schmeckt? Beim Auktionhaus Sotheby’s haben Sie ab heute die Möglichkeit, auf eine Flasche des Bowmore Bouquet 1966 von Silvano Samaroli zu bieten. Es stehen sogar insgesamt drei Flaschen dieses berühmten Whiskys in der Auktion. Somit erhöhen sich Ihre Möglichkeiten, eine zu ergattern. Einziger möglicher, dann jedoch sehr deutlicher Wermutstropfen: Der erwartete Auktionspreis beträgt etwa 45.000 bis 62.000 €. Pro Flasche, nicht für alle drei!

Bild mit freundlicher Genehmigung von whiskybase.com

Weitere Highlight in dieser Auktion sind sicherlich:



The Macallan Fine & Rare Miniature Collection (38 Flaschen)

The Dalmore 62 Year Old The Mackenzie

The Macallan 50 Year Old Anniversary Malt

The Macallan 60 Year Old in Lalique, 6 Pillars, Fourth Edition

Laphroaig Samaroli Silver Cap 15 Year Old 1967

Diese Liste ließe sich fast endlos fortsetzen. Doch auch für den kleineren Geldbeutel finden sich in dieser Auktion Angebote. Dieser kleinere Geldbeutel sollte allerdings schon dreistellige Beträge abdecken können. Bei den Whiskys findet sich kein Los mit einem erwarteten Erlös unter £ 100, also etwa 110 €.