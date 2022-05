Der deutsche Spirituosen-Online-Shop whic.de startet eine neue Serie: Spirits of the Forest. Der erste Teil dieser Reihe von insgesamt 13 Abfüllungen ist ab sofort online erhältlich. Alles weitere zu Spirits of the Forest und dem Bottlings I, einem 13 Jahre alten Old Pulteney aus einem Bourbonfass, finden Sie folgend:

SPIRITS OF THE FOREST I VON WHIC IST DA:

Entdecken Sie den Erstling der neuen Whisky-Serie

Ein Pulteney Single Malt Whisky aus dem First Fill Bourbon Barrel # 800049 ist die erste Abfüllung der 13-teiligen Whisky-Serie Spirits of the Forest von whic. Folgen Sie den Vanille- und Karamellspuren, die das Bourbonfass nach 13 Jahren Reifezeit im Whisky zurückgelassen hat. Sie ergänzen wunderbar die Salz- und Orangenschalenaromen des Brennereicharakters. Abgefüllt bei 47% Vol. ist der Pulteney ein runder, einfach zu genießender Single Malt. Das von Hand illustrierte Label mit dem ersten düsteren Waldgeist ist noch dazu ein toller Hingucker. Ein Gesamtkunstwerk, dessen facettenreiche Aromenpfade Sie am besten in Gesellschaft auskundschaften.

„Cremige Vanille, verführerisches Salzkaramell, spritzige Zitrusnoten und schöne Eichenwürze – toll eingebunden bei 47% Vol. Das ist der perfekte Tropfen für ganz entspannte Abende. Das ist auch das Ziel der Spirits of the Forest. Sie sollen leger und einfach lecker sein. Der Pulteney aus dem First Fill Bourbon macht einen wunderbaren Anfang.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Die Serie Spirits of the Forest

Von 13 mystischen Signatory-Abfüllungen werden Sie in die leckeren Aromenwälder entführt, die Scotch Whisky zu bieten hat. Jede Abfüllung mit Hand illustriertem Label widmet sich einem anderen Geist des Waldes. Bei angenehmen 47% Vol. lassen sich die naturbelassenen Whiskys besonders entspannt erkunden. Nutzen Sie die Gelegenheit, um genussvolle Aromenpfade zu erschwinglichen Preisen gemeinsam mit Freunden zu erkunden.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: https://whic.de/spirits-of-the-forest