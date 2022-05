Bunnahabhain mit drei Fèis Ìle 2022 Abfüllungen

Am 27. Mai beginnt das Fèis Ìle 2022, das jährlich stattfindende Islay Whisky Festival. Die Bunnahabhain Distillery stellt in dieser Woche ihre Festival-Abfüllungen vor. Diese können entweder vor Ort in der Brennerei (in diesem Jahr sind auch wieder Besucher auf der Insel zugelassen) oder im Online-Shop erworben werden.

Bunnahabhain Abhainn Araig (50,8% Vol.) reifte in einer Kombination aus Ex-Pedro Ximenez Sherry- und Oktav-Fässern, und kostet £95 (etwa 115 €).

Bunnahabhain 2004 Moine Tokaji Finish (52,5% Vol.) genoss eine abschließende Reifung in ungarischen Tokaji-Weißwein-Fässern, und kostet £199 (etwa 240 €).

Bunnahabhain 1998 Calvados Cask Finish (49,7 % Vol.) erhielt, wie sein Name bereits vermuten lässt, ein Finish in Calvados-Brandy-Fässern, und kostete £400 (etwa 475 €). Im Web-Shop der Brennerei ist diese Abfüllung in der 70 cl Ausgabe mittlerweile mit einem ‚Sold out‘ gekennzeichnet.