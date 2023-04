Die Exquisite Casks finden auch 2023 eine Fortsetzung. Für das erste Bottling der Serie in diesem Jahr wählte Tilo Schnabel ein Refill Ex-Bourbon Barrel der Invergordon Distillery, in dem der Grain Whisky 35 Jahre reifen durfte.

Alles über die neue Abfüllung hier in der Presseinfo, die uns Tilo Schnabel zukommen hat lassen:

The Caskhound präsentiert: 1987er Invergordon Single Grain Scotch Whisky

Das erste Exquisite Casks-Bottling 2023 zelebriert eindrucksvoll die Vielschichtigkeit alter Grains

Mit dem am 3. April 2023 erscheinenden 1987er INVERGORDON erfreut THE CASKHOUND, der bekannte Independent Bottler aus Deutschlands Südwesten, die Herzen und Gaumen geneigter Whiskyfreunde mit einem komplexen Grain, dessen über drei Jahrzehnte im Ex-Bourbon Barrel ihm eine überaus delikate Melange aus süßer Fruchtigkeit, klassischen Grain-Noten und würziger Malzigkeit bescherten.

Der 35-jährige Single Grain Whisky aus der Invergordon Distillery in den Highlands nördlich von Inverness ist die neueste Abfüllung der exklusiven Reihe EXQUISITE CASKS, in der vielseitige und charaktervolle Single Cask Bottlings ab 25 Jahren ihre Heimat finden. Dank des Zusammenspiels von Alter, Reife, geschmacklicher Tiefe und eines für die heutige Zeit angemessenen Preisrahmens begeistern die Tropfen unter dem EXQUISITE CASKS-Label sowohl Whisky-Neulinge als auch erfahrene Liebhaber gereifter Tropfen gleichermaßen.

Wie von THE CASKHOUND gewohnt, werden die EXQUISITE CASKS-Bottlings in natürlicher Fassstärke abgefüllt und sind weder kühlgefiltert noch gefärbt. Auftritt und Verpackung sind dem Inhalt entsprechend hochwertig und erfreuen mit exklusivem Design, präsentiert in einer edlen, schwarzen Holzbox. Ein beigefügter Einleger mit Wissenswertem zum Destillat, zur jeweiligen Brennerei sowie Tasting Notes des Whiskys rundet das Ganze ab.

Fruchtig, würzig & komplex – ein vollendet gereifter Single Grain Whisky für Entdecker und Genießer

Das Gebiet rund um Invergordon hatte sich seit seinen Anfängen im 18. Jahrhundert zu einer der am stärksten industrialisierten Regionen in den nördlichen Highlands entwickelt. Seine Nähe zu vielen renommierten Malt-Brennereien wie u. a. Clynelish, Dalmore und Glenmorangie machte es in Kombination mit leichtem Zugang zum hochwertigem Getreide der Black Isle, einer guten Wasser-quelle und einem Tiefwasserhafen zu einem idealen Standort für eine moderne Grain Distillery. Gegründet 1959, begann Invergordon 1961 mit der Destillation. Die nördlichste Grain Distillery Schottlands produziert mit ihren drei großen Coffey Stills fast 40 Millionen Liter pro Jahr, und größtenteils für die Blends von White & Mackay. Gereifte Single Grains der Destille am Cromarty Firth erfreuen sich steigender Beliebtheit – zeigen limitierte Einzelfassabfüllungen wie diese doch eindrucksvoll, wie reizvoll, aromatisch und überraschend vielschichtig älterer Grain Whisky sein kann …

EXQUISITE CASKS INVERGORDON

Highland Single Grain Scotch Whisky

35 Jahre alt (1987/2023)

42,1 % ABV

Fully Matured in a Refill Ex-Bourbon Barrel

Auflage 137 Flaschen (0,7 l) à 189,90 Euro (UVP)

Tasting Notes

Nose: Würzige Aromen und der Duft staubigen Dachbodens im Sommer, gefolgt von Klebstoff-Noten, dem Aroma reifer Ananas, Rumrosinen & Vanille-Kipferl

Palate: Weich und mundfüllend, mit Rumaromen und viel Würze, dann zeigen sich Mangos und Kokosmakronen, eine leichte Pfeffrigkeit und die Süße von Marzipan, gegen Ende trocken werdend mit Noten, die an den Duft eines alten Warehouse erinnern

Finish: mittellang und leicht trocken, mit Aromen dunkler Schokolade und Eichenwürze

Nach über drei Jahrzehnten Ruhe im Fass zahlt es sich im übrigen aus, dem Destillat eine angemessene Menge Zeit zu gönnen, sich im Glas entfalten zu können.

