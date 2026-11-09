The London Distillery Company mit neuer Kollektion englischer Whiskys

The London Distillery Company kündigt eine neue Serie unabhängig abgefüllter englischer Whiskys an. Ihr Name „The Full English“ ist angelehnt an eine typisch englische Institution, der Gesamtausgabe des klassischen englischen Frühstücks, welches als „The Full English“ in der englischen Gastronomie bestellbar ist. Die Namen der einzelnen Abfüllungen stammen von Liedern englischer Künstler, wobei der Charakter der jeweiligen Musik als Inspiration für den Whisky diente.

Die ersten drei Abfüllungen der Reihe „The Full English“

The Full English – Table 1: London Calling

Destilliert: Mai 2020 in der Bimber Distillery

Fass: Virgin American Oak

Alkoholgehalt: 58 % Vol.

Flaschenanzahl: 254

UVP: £90 £

The Full English – Table 2: Portobello Belle

Destilliert: Februar 2015 in der Adnams Distillery

Fass: Portweinfass (Portwood)

Alkoholgehalt: 58,7 %

Flaschenanzahl: 272

UVP: £50 £

The Full English – Table 3: Ashes to Ashes

Destilliert: Oktober 2015 in der The English Distillery

Fass: Moscatel-Barrique

Alkoholgehalt: 54,6 %

Flaschenanzahl: 141

UVP: £70

Diese ersten drei Abfüllungen der Reihe „The Full English“ sind ab dem 20. November über londondistillery.co.uk sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.