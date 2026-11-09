The London Distillery Company mit neuer Kollektion englischer Whiskys

The London Distillery Company kündigt eine neue Serie unabhängig abgefüllter englischer Whiskys an. Ihr Name „The Full English“ ist angelehnt an eine typisch englische Institution, der Gesamtausgabe des klassischen englischen Frühstücks, welches als „The Full English“ in der englischen Gastronomie bestellbar ist. Die Namen der einzelnen Abfüllungen stammen von Liedern englischer Künstler, wobei der Charakter der jeweiligen Musik als Inspiration für den Whisky diente.
Die ersten drei Abfüllungen der Reihe „The Full English“
The Full English – Table 1: London Calling
Destilliert: Mai 2020 in der Bimber Distillery
Fass: Virgin American Oak
Alkoholgehalt: 58 % Vol.
Flaschenanzahl: 254
UVP: £90 £
The Full English – Table 2: Portobello Belle
Destilliert: Februar 2015 in der Adnams Distillery
Fass: Portweinfass (Portwood)
Alkoholgehalt: 58,7 %
Flaschenanzahl: 272
UVP: £50 £
The Full English – Table 3: Ashes to Ashes
Destilliert: Oktober 2015 in der The English Distillery
Fass: Moscatel-Barrique
Alkoholgehalt: 54,6 %
Flaschenanzahl: 141
UVP: £70
Diese ersten drei Abfüllungen der Reihe „The Full English“ sind ab dem 20. November über londondistillery.co.uk sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.