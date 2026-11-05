Neu bei Kirsch Import: Edradour aus Fässern von St. Michael-Eppan, Daftmill 2013/2026, Nikka From The Barrel im Geschenkset, Heartgow Autumn 2026 und Bimber Single Cask zum Kirsch Jubiläum

Einen Nachschlag zu seinen Neuheiten am Dienstag serviert heute Kirsch Import:

Aus der Brennerei Edradour kommen fünf Malts in den Handel, die ein Finish in unterschiedlichen Weinfässern der Kellerei St. Michael-Eppan aus Südtirol genießen durften. Das neue Summer Batch Release der familiengeführten Lowland-Brennerei Daftmill ist erschienen. Pünktlich zum Start ins Weihnachtsgeschäft zeigt sich Nikka From The Barrel in einem Geschenkset. Herbstgrüße aus dem Harz sendet die Brennerei Hammerschmiede mit Heartgow Autumn 2026. Und die Bimber Distillery gratuliert Kirsch Import zum 50. Jubiläum, mit dem 10 alten Single Malt London Whisky aus dem Ex-Bourbon Cask #74.

Hier alle weiteren Infos inklusive Tasting Notes:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Wein, Whisky, Wow:

Edradour aus Prestigefässern von St. Michael-Eppan

„Scotland’s Little Gem“ hat erneut die Kräfte mit einer der renommiertesten Adressen für erlesene Weine gebündelt: der Kellerei St. Michael-Eppan aus Südtirol. Fünf Small Batches vereinen die weltweit geschätzte Komplexität, Eleganz und Mineralität der Prestigereihe Sanct Valentin mit dem Favoriten-Malt vieler Whiskyliebhaber.

Der Edradour 2015/2026 – Pinot Grigio Casks kam in den Genuss der blumig-fruchtigen Vorteile der in Südtirol am häufigsten angebauten weißen Rebsorte, während der Edradour 2015/2026 – Chardonnay Casks von fruchtig-frischen Tönen wie Ananas, Apfel, Banane und Zitrus profitiert.

Die Rebsorte Lagrein gibt es nur in Südtirol. Ihre vollmundigen, kraftvollen Noten von Kaffee, Kakao und Waldfrüchten übertrug sie auf den Edradour 2015/2026 – Lagrein Casks. Im Edradour 2015/2026 – Cabernet & Merlot Casks verschmelzen die üppigen, dunkelfruchtigen Eigenschaften des gefeierten Trauben-Duos mit dem Highlander.

Mit seinen köstlichen Fruchtnoten und außerordentlicher Mineralität ist der Sauvignon der berühmteste Wein der Kellerei St. Michael-Eppan. Er perfektionierte den zwölfjährigen Edradour 2014/2026 – Sauvignon Casks.

Edradour 2015/2026 – 11 y.o.

1st Fill St. Michael-Eppan Pinot Grigio Casks Finish #501-504

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Birnen und helle Zitrusfrüchte harmonieren mit einer feinen Süße von Vanille, Toffee und malzigen Akzenten. Eine subtile Mineralität und die würzige Präsenz der Eiche verleihen dem Bouquet eine elegante Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich ein Wechselspiel aus cremigem Toffee, Vanille und malziger Fülle, begleitet von einer lebendigen Zitrusnote. Ein Hauch von Pfeffer und die Struktur der Eiche setzen dabei charaktervolle Akzente.

Nachklang: Der Abgang besticht durch eine anhaltende mineralische Note und das langsame Ausklingen der Zitrusaromen. Sanftes Malz und eine noble Eichenherbe sorgen für einen präzisen, stimmigen Abschluss.

Wer das Glas hebt und reife Birne, cremiges Malz und Zitrus wahrnimmt, entdeckt einen Edradour mit feinem Weißweineinfluss. Dieser elfjährige Highland Single Malt verbindet schottisches Destillierhandwerk mit Pinot-Grigio-Fässern von St. Michael-Eppan aus Südtirol. Sein kupferner Bernsteinton schimmert durch die klare Flasche; das cremefarbene Etikett mit Destilleriemotiv und goldenen Akzenten sowie die schwarze Zylinderbox unterstreichen die klassische Gestaltung.

Elf Jahre Edradour mit einem Finish aus Südtirol

Die 1825 gegründete Edradour-Destillerie in Pitlochry stellte diesen Single Malt aus gemälzter Gerste her: Destilliert am 17. Juli 2015, wurde er im September 2026 als limitierte Originalabfüllung abgefüllt. Sein 1st Fill Pinot Grigio Casks Finish erhielt er in zwei Fässern von St. Michael-Eppan, dessen Sanct-Valentin-Weine unter Weinmacher Jakob Gasser für intensive Aromatik und feine Mineralität stehen. Edradour-Eigentümer Andrew Symington wählte diese Weinfässer, um dem Highland-Malz zusätzliche aromatische Tiefe zu geben.

Reife Birne, cremiges Malz und würzige Eiche

Im Duft treffen reife Birne und Zitrus auf cremiges Malz, Vanille, Toffee und einen Hauch Butter, begleitet von würziger Eiche und mineralischen Akzenten. Am Gaumen zeigt sich der nicht rauchige Whisky weich und ölig, mit süßem Malz, Vanille, Toffee und einer dezenten Pfeffernote. Der lange Nachklang führt von Malz und Vanille zu Zitruszesten, Mineralität und feiner Eichenherbe.

Für Liebhaber fein abgestimmter Weißwein-Finishes

Mit 46 % vol., ohne Farbstoff und nicht kühlgefiltert kommt diese Abfüllung in die 0,7-Liter-Flasche. Wir empfehlen sie Genießern, die fruchtig-würzige Single Malts und den differenzierten Einfluss von Weißweinfässern schätzen. Probieren Sie ihn zunächst pur und anschließend mit einem kleinen Schluck stillem Wasser, um die Entwicklung seiner Malz-, Frucht- und Gewürznoten zu erkunden.

Edradour 2015/2026 – 11 y.o.

1st Fill St. Michael-Eppan Chardonnay Casks Finish #512-515

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Äpfel und Birnen verschmelzen mit feiner Vanille und der delikaten Fruchtcharakteristik des Chardonnay-Fasses. Eine subtile Eichenwürze ergänzt das elegante Aromenprofil.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich die Süße von hellem Malz, begleitet von saftigem Kernobst und einer lebendigen Mineralität. Eine seidige Textur und die präzise eingebundene Würze des Holzes sorgen für einen vielschichtigen Körper.

Nachklang: Der Ausklang ist von anhaltender Intensität, wobei die Fruchtnoten und cremige Vanille langsam einer feinen, trockenen Holzwürze weichen.

Manche Regionen bringen Destillate hervor, die ihre Landschaft und die Leidenschaft ihrer Schöpfer förmlich schmecken lassen. Wenn die handwerkliche Tradition der schottischen Highlands auf die alpine Finesse Südtiroler Weinbaukunst trifft, entsteht eine Verbindung, die weit über das gewöhnliche Maß hinausreicht. Dieser elfjährige Single Malt ist das Ergebnis einer solchen Begegnung zweier Welten.

Die Allianz von Highland-Charakter und alpiner Finesse

In der Destillerie Edradour, oft als „Scotland’s Little Gem“ bezeichnet, wird unter der Leitung von Andrew Symington noch echte Handarbeit gepflegt. Für diese limitierte Edition kamen vier ausgewählte Fässer zum Einsatz, die zuvor den renommierten Sanct Valentin Chardonnay des Kellermeisters Jakob Gasser von der Kellerei St. Michael-Eppan beherbergten. Destilliert am 17. Juli 2015, reifte der Brand über elf Jahre, bevor er im September 2026 nach einem intensiven 1st Fill Chardonnay Cask Finish in die Flaschen gefüllt wurde. Das Design mit dem cremefarbenen Etikett und der markanten schwarzen Zylinderbox unterstreicht die Exklusivität dieser besonderen Zusammenarbeit.

Ein Spiel aus ockerfarbenem Glanz und cremiger Frucht

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem natürlichen, warmen Ocker, da konsequent auf die Zugabe von Farbstoffen verzichtet wurde. Das Bukett wird von reifen gelben Früchten wie Apfel und Birne dominiert, die von einer eleganten Weinnote und cremiger Vanille begleitet werden. Am Gaumen entfaltet sich eine saftige Textur, bei der süßliches Malz und toastige Eiche auf eine feine Mineralität treffen. Der Nachklang ist langanhaltend und lässt die fruchtigen Komponenten langsam in würzige Eichennoten und einen Hauch von gerösteten Nüssen übergehen.

Der perfekte Begleiter für besondere Genussmomente

Mit einem Alkoholgehalt von 46 % vol. und dem Verzicht auf Kühlfiltrierung bewahrt dieser Edradour seine volle aromatische Komplexität und ein besonders weiches Mundgefühl. Er richtet sich an Genießer, die das Zusammenspiel von klassischem Highland-Destillat und hochwertigem Weineinfluss zu schätzen wissen. Wir empfehlen, diesen Single Malt pur bei Zimmertemperatur zu verkosten, um den nuancierten Einfluss der Chardonnay-Fässer in seiner ganzen Tiefe zu erleben. Eine ausgezeichnete Wahl für besondere Abende, an denen das Handwerk im Mittelpunkt steht.

Edradour 2015/2026 – 11 y.o.

1st Fill St. Michael-Eppan Lagrein Casks Finish #520-523

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein konzentriertes Bouquet aus dunklen Brombeeren und reifen Kirschen verbindet sich harmonisch mit der tiefen Süße von hellem Malz. Subtile Akzente von Eichenholz verleihen der Nase eine noble Struktur.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich ein Zusammenspiel von saftigen Beerenfrüchten und einer feinen Mineralität, die von geschmeidigen Tanninen getragen wird. Dunkle Röstnoten von Kakao und Kaffee setzen hierzu elegante, herbe Kontrapunkte.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich anhaltend und charaktervoll mit einer trockenen Holzwürze. Verbleibende Noten dunkler Früchte runden das Profil nuanciert ab.

Die Wahl des Fasses entscheidet oft darüber, welchen Weg ein Destillat einschlägt – in diesem Fall führt die Reise von den rauen schottischen Highlands direkt in die sonnenverwöhnten Weinberge Südtirols. Es ist die Begegnung zweier Welten, die diesen Single Malt zu einem besonderen Exponat für Entdecker macht.

Tradition aus Pitlochry trifft auf Südtiroler Weinbaukunst

Edradour, oft liebevoll als „Scotland’s Little Gem“ bezeichnet, bewahrt sich seit 1825 einen tief verwurzelten, handwerklichen Charakter. Dieser Highland Single Malt wurde am 17. Juli 2015 destilliert und reifte über elf Jahre heran, wobei er seine entscheidende Prägung durch ein Finish in seltenen 1st Fill Lagrein-Fässern erhielt. Diese Fässer stammen aus der renommierten Kellerei St. Michael-Eppan, wo sie zuvor die hochwertigen Sanct Valentin Weine beherbergten. Die Kooperation zwischen Andrew Symington und dem Kellermeister Jakob Gasser vereint hier die mineralische Komplexität des Südtiroler Terroirs mit dem schweren, malzigen Destillat der kleinen Brennerei aus Pitlochry.

Ein Zusammenspiel von dunklen Beeren und edler Würze

In einem satten Bernsteinton präsentiert sich der Whisky gänzlich unverfälscht, ohne Kältefiltration oder den Zusatz von Farbstoffen. Das Bukett wird von intensiven Aromen dunkler Früchte dominiert, wobei Brombeere und Kirsche im Vordergrund stehen, sanft untermalt von einer malzigen Süße. Am Gaumen entfaltet sich eine dichte, fast cremige Textur, die von feinen Tanninen und Noten von Kakao sowie frisch geröstetem Kaffee begleitet wird. Die Reifung in den Fässern #520 bis #523 verleiht dem Destillat eine trockene Fruchtigkeit und eine bemerkenswerte Tiefe, die in einem langanhaltenden, würzigen Finale mündet.

Der ideale Begleiter für anspruchsvolle Genussmomente

Mit einem Alkoholgehalt von 46 % vol. besitzt dieser Whisky eine ausgewogene Stärke, um seine vielschichtigen Nuancen pur bei Zimmertemperatur zu entfalten. Er ist eine Empfehlung für Genießer, die das Zusammenspiel von kräftigem Highland-Charakter und weiniger Eleganz schätzen. Auch optisch überzeugt die Abfüllung durch ihr klassisches Design: Das cremefarbene Etikett mit roten Akzenten und die markante schwarze Zylinderbox spiegeln die Hochwertigkeit dieses handgemachten Produkts wider. Ob als Solist am Abend oder in Kombination mit dunkler Schokolade – dieser Edradour bietet ein sensorisches Erlebnis, das weit über den Standard hinausgeht.

Edradour 2015/2026 – 11 y.o.

1st Fill St. Michael-Eppan Cabernet & Merlot Casks Finish #505-508

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein dichtes Zusammenspiel aus warmem Malz, reifen Beeren und sanfter Vanille wird durch edle Ledernoten und einen Hauch Schokolade elegant untermalt.

Geschmack: Die weinige Textur trägt Aromen von dunklen Pflaumen und Beeren, die harmonisch mit malziger Süße verschmelzen. Feinherber Kakao verleiht dem Körper eine markante Tiefe und Dichte.

Nachklang: Der Abgang präsentiert sich geprägt von intensiven Rotwein-Nuancen und einer feinen Eichenwürze. Präsente Tannine und eine dunkle Kakaonote hinterlassen einen trockenen, charaktervollen Eindruck.

Edradour 2014/2026 – 12 y.o.

1st Fill St. Michael-Eppan Sauvignon Casks #703+705

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Grapefruit und spritzige Limette harmonieren mit der feinen Säure von Stachelbeeren und hellen Trauben. Würzige Kräuter verleihen dem Bukett eine zusätzliche, lebendige Dimension.

Geschmack: Auf einer cremigen Malzbasis entfalten sich fruchtige Traubennuancen und eine feine Vanillesüße. Eine präzise Mineralität verleiht dem Körper eine elegante Struktur und Tiefe.

Nachklang: Das Finale zeigt sich trocken mit einer feinen Kräuterwürze und mineralischen Akzenten. Ein dezenter Nachhall vom Holzfass rundet das Erlebnis harmonisch ab.

Nicht jeder Highland Single Malt trägt die Handschrift seiner Macher so offen wie dieser Edradour, der die Brücke zwischen schottischer Tradition und Südtiroler Winzerkunst schlägt. Es ist die seltene Verbindung aus der handwerklichen Tiefe einer der kleinsten Destillerien Schottlands und der aromatischen Finesse erstklassiger Weinfässer, die hier eine außergewöhnliche Allianz eingeht.

Das Erbe der Highlands trifft auf Südtiroler Winzerkunst

Die im Jahr 1825 gegründete Destillerie Edradour, oft als „Little Gem“ bezeichnet, destillierte diesen Brand am 16. Mai 2014 aus reinem Gerstenmalz. Die entscheidende Prägung erhielt der Single Malt durch eine zwölfjährige Reifezeit in 1st Fill Sauvignon Casks vom renommierten Weingut St. Michael-Eppan. Diese Fässer, in denen zuvor die hochwertigen Sanct-Valentin-Weine von Kellermeister Jakob Gasser reiften, verleihen dem Whisky eine spezifische Eleganz und eine mineralische Struktur, die weit über klassische Fassreifungen hinausgeht.

Ein Bukett von hellen Früchten und mineralischer Note

In der klaren Glasflasche zeigt sich der Whisky in einem natürlichen, warmen Bernsteinton, der ganz ohne den Einsatz von Farbstoffen entstanden ist. Das Aroma besticht durch eine lebhafte Kombination von Grapefruit und Limette, die harmonisch von der typischen Note grüner Stachelbeeren und einer dezenten weinigen Süße untermalt wird. Am Gaumen entfaltet sich eine cremige Textur, in der feine Vanille auf die Würze frischer Kräuter und die lebendige Note heller Trauben trifft, bevor das Erlebnis in einem trockenen, mineralischen Nachklang mündet.

Ein Charakterstück für anspruchsvolle Entdecker

Mit einem Alkoholgehalt von 46 % vol. und dem Verzicht auf Kühlfiltration bleibt der ursprüngliche Charakter der lediglich zwei verwendeten Fässer (#703 und #705) vollständig erhalten. Wir empfehlen, diesen Edradour pur bei Zimmertemperatur zu genießen, um die komplexen Nuancen der Sauvignon-Reifung schrittweise zu entdecken. Die edle Präsentation in der schwarzen Zylinderbox und das klassische Labeldesign mit grünen Akzenten machen diese limitierte Abfüllung zu einer exzellenten Wahl für Kenner, die das Besondere im Glas suchen.

12 Jahre in Bourbon Barrels:

Daftmills neues Summer Batch Release

Das neue Summer Batch Release der familiengeführten Lowland-Brennerei Daftmill durfte ganze zwölf Jahre in klassischen Bourbonfässern reifen. Das Ergebnis? Duftet und schmeckt nach Shortbread, Pfirsich, Ingwer und Vanille – und gehört ganz bestimmt auf den Wunschzettel von puristischen Genießern.

Der Daftmill 2013/2026 basiert auf Concerto-Gerste, die Anfang September 2011 von der Familie Cuthbert geerntet wurde. Mit dem Destillat wurden im Juli 2013 schließlich 14 First Fill Bourbon Barrels befüllt, die in den höheren Lagen des traditionellen Dunnage Warehouse reiften und im Juni 2026 in 3.775 Flaschen abgefüllt wurden.

Als eine der wenigen Farmbrennereien Schottlands verarbeitet die Daftmill Distillery die eigene Gerste auch zu Single Malt. Seit dem Start im Jahr 2005 gilt dafür jedoch: stets nur in kleinen Mengen von zum Teil nicht mehr als 100 Fässern im Jahr sowie ausschließlich in der Nebensaison, wenn der Landwirtschaftsbetrieb es zulässt.

Daftmill 2013/2026 – 12 y.o.

Summer Release

Alkoholgehalt: 46% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: Feines Shortbread verbindet sich mit reifen Melonenaromen. Ein dezenter Akzent von Kräutern verleiht dem Bukett eine klare, sommerliche Struktur.

Geschmack: Saftige Pfirsiche und Aprikosen verschmelzen mit cremiger Vanille zu einem weichen Mundgefühl. Eine feine Hafernote und würziger Ingwer verleihen dem Körper zusätzliche Fülle und Tiefe.

Nachklang: Das Finale hallt mit den fruchtigen Nuancen reifer Aprikosen lange nach. Ein Hauch von Kräuterwürze rundet das Erlebnis elegant und trocken ab.

Tief verwurzelt in der Tradition des Kingdom of Fife, präsentiert sich dieser Daftmill als ein wahres Zeugnis bäuerlicher Destillationskunst. Als „Single Farm Estate“ verkörpert er die seltene Symbiose aus Ackerbau und Handwerk, bei der jeder Schritt der Herstellung – vom Saatgut bis zur Abfüllung – in den Händen der Familie Cuthbert liegt.

Die Symbiose aus Ackerbau und Destillation

Die Geschichte hinter diesem Summer Release beginnt bereits im September 2011 auf den südlichen Feldern der Farm, wo die Gerstensorte Concerto geerntet wurde. Unter der Leitung von Francis und Ian Cuthbert wird nur in den ruhigen Phasen des Hofes destilliert, was diesen Lowland Malt zu einer limitierten Rarität von lediglich 3.775 Flaschen macht. Gereift über zwölf Jahre in vierzehn ausgesuchten First-Fill Bourbon Barrels, zeigt der Brand die Geduld und Präzision einer saisonal arbeitenden Destillerie.

Sommerliche Frucht und malzige Eleganz

Das goldene Leuchten der Flüssigkeit in der klaren Glasflasche verspricht ein Aroma, das sich im Glas sofort entfaltet. In der Nase dominieren weiches, buttriges Shortbread und Gerstenzucker, die von zarten Blüten, Melone und einer Spur grüner Kräuter begleitet werden. Am Gaumen entfaltet sich eine fruchtige Melange aus reifen Pfirsichen und Aprikosen, eingebettet in cremige Vanille und eine malzige Tiefe von Hafer und feinem Ingwer.

Ein charakterstarker Begleiter für Kenner

Dieser 12-jährige Single Malt ist eine besondere Empfehlung für Genießer, welche die Eleganz und Leichtigkeit der Lowlands in ihrer reinsten Form schätzen. Mit seinem Alkoholgehalt von 46 % Vol. bietet er eine ausgewogene Balance, um pur genossen zu werden und dabei die feinen Nuancen der First-Fill-Reifung zu erkunden. Er ist der ideale Begleiter für Momente, in denen die handwerkliche Ästhetik und die ehrliche Herkunft eines echten Farm-Whiskys im Mittelpunkt stehen.

Ikone zum Verschenken:

Nikka From The Barrel im edlen Geschenkset

Einst als Geheimtipp für Kenner konzipiert, heute einer der weltweit beliebtesten Whiskys aus Japan und daher immer eine gelungene Geschenkidee: Die Nikka-Ikone From The Barrel präsentiert sich pünktlich zum Start ins Weihnachtsgeschäft in einem neuen und noch wertigeren Geschenkset.

Nikka From The Barrel ist ein Aushängeschild – inhaltlich für japanische Blend-Kunst und äußerlich für fernöstlichen Minimalismus. Eine neue Geschenkverpackung wird dem Status gerecht. Die hochwertige, texturierte Box unterstreicht den Charakter des Blended Whiskys und ergänzt ihn für den sofortigen Genuss durch zwei Gläser und einen praktischen Ausgießer.

Das Vorbild für Nikka From The Barrel ist Whisky wie frisch aus dem Fass. Ungewöhnlich für einen Blended Whisky füllt man ihn dafür mit 51,4% vol. ab – in die gleiche Flasche wie zu seiner Einführung 1985. Für die Ikone werden über 100 verschiedene Komponenten von Malt und Grain Whisky meisterlich vermählt.

Nikka Whisky From the Barrel

mit 2 Gläsern & Ausgießer

neue Ausstattung 2026

Alkoholgehalt: 51.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Orangen und eine subtile Eichennote verbinden sich mit feinen Gewürzen zu einem ausbalancierten Duftbild, das von einem Hauch Rauch begleitet wird.

Geschmack: Kraftvolle Nuancen von cremigem Toffee und Karamell verschmelzen mit der Sanftheit von Vanille und einer lebendigen Würze zu einem vollmundigen Geschmackserlebnis.

Nachklang: Ein langer, charaktervoller Ausklang lässt die Eichenwürze sanft nachhallen.

Ein Paradebeispiel dafür, wie facettenreich und durchdacht ein japanisches Destillat sein kann, zeigt sich in dieser Komposition aus dem Hause Nikka. Er vereint die unbändige Kraft der Fassstärke mit der sprichwörtlichen Eleganz fernöstlicher Blending-Kunst. In diesem Ensemble aus markanter Flasche und passendem Zubehör wird das Geschmackserlebnis zu einer Zeremonie der Präzision.

Die Kunst der Vermählung aus Yoichi und Miyagikyo

Die Geschichte dieses Whiskys ist eng mit Masataka Taketsuru verknüpft, der die Destillationskunst in Schottland erlernte und nach Japan brachte. Dieser Blend besteht aus über 100 verschiedenen Partien von Malt- und Grain-Whiskys, die in den Brennereien Yoichi und Miyagikyo entstanden sind. Nach der Vermählung reift das Destillat in einem „Double Matured“-Verfahren in ehemaligen Bourbon- und Sherryfässern nach, bevor es mit kraftvollen 51,4 % Vol. abgefüllt wird, um die volle aromatische Tiefe zu bewahren.

Ein Spiel aus Zitrusnoten und tiefer Würze

In der Nase präsentiert sich der bernsteinfarbene Whisky wunderbar ausbalanciert mit floralen Noten, frischer Orange und einer dezenten Eichenwürze, die von einem hauchfeinen Schleier aus Torfrauch begleitet wird. Am Gaumen entfaltet er eine vollmundige, fast ölige Textur, geprägt von süßem Toffee, Karamell und einer Prise Vanille. Der Nachklang ist bemerkenswert lang und vielschichtig, wobei die würzigen Holznoten harmonisch mit der Fruchtigkeit verschmelzen.

Japanische Perfektion im stilvollen Ensemble

Dieses Set, präsentiert in einer hochwertigen, texturierten schwarzen Box, ist eine exzellente Wahl für Liebhaber charakterstarker Whiskys. Die quadratische, ikonische Flasche wird durch zwei elegante Gläser und einen praktischen Ausgießer ergänzt, was den sofortigen Genuss ermöglicht. Ob pur genossen, um die Komplexität zu erkunden, oder auf einem großen Stück Eis – dieser Japaner beweist eindrucksvoll, warum die Destillate von Nikka weltweit geschätzt werden.

Herbstgrüße aus dem Harz:

Heartgow Autumn 2026 für Kirsch-Kunden

Anna Buchholz, Head of Distilling der Hammerschmiede, ist es wieder einmal gelungen: Sie hat den Herbst destilliert – und zwar ganz allein für die Kunden von Kirsch Import. Der Heartgow Autumn 2026 entstammt der Reihe an facettenreichen Single Malts, die immer dann entstehen, wenn zwischen den Chargen bzw. Destillaten gewechselt wird.

Was sich wie glühendes Herbstlaub ins Glas ergießt, lässt angenehmen Kaminrauch und warme Eichenwürze mit üppigen Rosinennoten, gebackener Aprikose und Orange verschmelzen und garniert alles mit Schokoladenstreuseln und orientalischen Gewürzen. Dafür reifte der auf 384 Flaschen limitierte Single Malt in jeweils erstbefüllten Oloroso und Pedro Ximénez Sherry Hogsheads sowie kleinen Octaves.

Heartgow Autumn 2026

Hercynian Single Malt Whisky

1st Fill Oloroso & PX Sherry HHD & Octaves – Kirsch

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Intensive Sherrynoten verbinden sich mit dem Duft dunkler Rosinen und reifer Kirschen. Ein feiner Akzent von Vanille wird durch die dezente Würze des Eichenholzes elegant untermalt.

Geschmack: Am Gaumen präsentieren sich konzentrierte Sherry-Aromen, die von der Fruchtigkeit dunkler Kirschen und Rosinen begleitet werden. Eine feine Struktur aus Eichenholz und dezenter Vanille verleiht dem Destillat Tiefe und Komplexität.

Nachklang: Das Finale gestaltet sich langanhaltend und wird von herben Schokoladennoten sowie würziger Eiche geprägt. Die charakteristische Sherry-Süße rundet den Genuss ab.

Ein Begleiter für die ruhigen, besonderen Augenblicke, der die goldene Stimmung des Herbstes in flüssiger Form einfängt. Wenn das Licht durch das tiefe Bernstein dieses Single Malts bricht und das kunstvolle Jugendstil-Etikett mit seinen herbstlichen Motiven beleuchtet, wird deutlich, dass hier handwerkliche Präzision auf eine tiefe ästhetische Verbundenheit zur Natur trifft.

Harzer Handwerk und die Kunst der Fassauswahl

Im Herzen des Harzes, in der Hercynian Distilling Co., entsteht dieser Single Malt mit einer Sorgfalt, die man in jedem Tropfen wahrnimmt. Die Basis bildet sorgsam gemälzte Gerste, doch sein markantes Profil verdankt er der gezielten Reifung in 1st Fill Oloroso- und Pedro Ximénez-Sherry-Fässern. Besonders die Verwendung der kleineren Octaves sorgt für einen intensiven Kontakt zwischen dem Destillat und dem Holz, was diesem „Autumn 2026“ aus der Seasonal Collection seine ausgeprägte aromatische Dichte und Komplexität verleiht.

Ein herbstliches Bukett aus dunklen Früchten und edler Würze

In der Nase entfaltet sich ein fülliges Zusammenspiel aus Rosinen und reifen Kirschen, das von einer feinen Vanillenote und gerösteten Nüssen elegant unterlegt wird. Am Gaumen zeigt sich der Whisky charakterstark und mundfüllend: Dunkle Schokolade und Trockenfrüchte treffen auf die noble Struktur von Eichenholz und eine dezente Sirupnote. Die 48,0 % vol. tragen die Sherry-Aromen präzise und kraftvoll, während der langanhaltende Nachklang mit einer feinen Würze und einem Hauch von Kakao ausklingt.

Exklusiver Genuss für Kenner und Sammler

Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 384 Flaschen ist dieser Heartgow ein besonderes Fundstück für Liebhaber charaktervoller deutscher Whiskys. Er präsentiert sich vollkommen unverfälscht, ohne Kältefiltration und in seiner natürlichen, durch die Fassreifung gewonnenen Farbe. Wir empfehlen, diesen Single Malt pur bei Zimmertemperatur zu genießen, um die vielschichtige Aromenwelt der First-Fill-Fässer in all ihren Facetten vollständig zu erleben.

10 y.o. Birthday-Bimber:

Bourbon Single Cask zum doppelten Jubiläum

Exklusiv zum 50-jährigen Jubiläum von Kirsch Import füllte die Bimber Distillery einen echten Meilenstein ab: Mit dem ersten zehnjährigen Single Malt der Londoner Brenner feiern wir die gemeinsame Leidenschaft für traditionelles Handwerk und charakterstarken Qualitätswhisky.

Zehn Jahre nachdem der erste Whisky in London in die Brennblase floss, vereint der Bimber 2016/2026 fünf Jahrzehnte Kirsch Import mit einem Jahrzehnt der Whiskyherstellung bei Bimber.

Der Single Malt aus 100 Prozent englischer Gerste wurde sieben Tage lang in offenen Washbacks vergoren und anschließend in direkt befeuerten Brennblasen destilliert. Er stammt aus einem der ältesten Bimber-Fässer: dem amerikanischen Eichenfass mit der Nummer 74, das zuvor Bourbon enthielt. Nach einer Dekade geduldiger Reifung entwickelte er eine bemerkenswerte Reife und geschmackliche Tiefe, die es in nur 251 Flaschen zu entdecken gibt.

Bimber 2016/2026 – 10 y.o.

Single Malt London Whisky

Ex-Bourbon Cask #74

50th Anniversary Kirsch Import

Alkoholgehalt: 57% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase entfaltet sich ein Zusammenspiel aus süßem Honig und weichem Malz, das von subtilen Noten reifer Kirschen elegant unterstrichen wird.

Geschmack: Der Gaumen erlebt eine harmonische Verbindung aus Bourbon-Vanille und feiner Malzwürze, ergänzt durch die fruchtige Tiefe dunkler Kirschen.

Nachklang: Das Finale bleibt mit einer sanften Honigsüße präsent und schließt mit einem präzisen, dezenten Eichencharakter ab.

Wahre Genusskultur zeigt sich oft in der bewussten Wahl von Meilensteinen, die Geschichte und Handwerk auf besondere Weise vereinen. Mit diesem 10-jährigen Single Malt aus der Londoner Bimber Distillery präsentieren wir nicht nur eine Premiere für die Brennerei, sondern auch eine feierliche Hommage an ein bedeutendes Jubiläum. Es ist die erste Abfüllung des Hauses, welche die prestigeträchtige Zehn-Jahres-Marke erreicht hat.

Ein Londoner Meilerstein aus direkt befeuerten Brennblasen

Die Bimber Distillery steht für eine konsequente Rückbesinnung auf traditionelle Methoden, die in der modernen Whisky-Welt nur noch selten zu finden sind. Dieser Single Malt wurde aus 100 % englischer Gerste gewonnen, die eine siebentägige Fermentation in offenen Gärbottichen durchlief, bevor sie in direkt befeuerten Kupferbrennblasen destilliert wurde. Gereift in einem sorgsam ausgewählten Ex-Bourbon Cask mit der Nummer 74, markiert diese Edition zum 50. Jubiläum von Kirsch Import einen historischen Moment, der ein Jahrzehnt Londoner Brennkunst mit fünf Jahrzehnten Expertise im Import verbindet.

Kirschfrucht trifft auf cremige Vanille

In der klaren Flasche schimmert der Whisky in einem satten Bernsteinton, der seine Farbe ausschließlich der zehnjährigen Reifezeit im amerikanischen Eichenfass verdankt. Das Bouquet wird von markanten Kirschnoten dominiert, die harmonisch mit süßem Honig und feiner Vanille verschmelzen. Am Gaumen entfaltet sich eine vollmundige Textur, bei der saftige Kirsche auf weiches Malz und karamellisierte Süße trifft. Der Nachhall bleibt ausgewogen und präsentiert eine dezente Eichenwürze, die den ausgereiften Charakter dieser Jubiläumsabfüllung unterstreicht.

Exklusivität in natürlicher Fassstärke

Mit einer kräftigen Alkoholstärke von 57,0 % Vol. und dem Verzicht auf Kühlfiltrierung bewahrt dieser Whisky seine volle aromatische Komplexität. Die edle Ausstattung in Schwarz und Gold sowie die hochwertige zylindrische Verpackung unterstreichen den festlichen Anlass dieser auf lediglich 251 Flaschen limitierten Edition. Wir empfehlen, diesen besonderen Tropfen pur zu verkosten, um die Tiefe und den Charakter des ersten 10-jährigen Bimber-Whiskys in all seinen Facetten zu erleben.