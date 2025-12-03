TTB-Neuheit: Loch Lomond 154th Royal Birkdale Open Special Edition

Bis zum 154th Open in Southport ist es zwar noch etwas hin (es findet vom 12. bis 19. Juli statt), aber Loch Lomond als offizieller Whisky des Open hat natürlich jetzt schon die Abfüllung dafür in petto. Der Eintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank zeigt uns eine von Master Blender Michael Henry kreierte den Loch Lomond 154th Royal Birkdale Open Special Edition mit Spirit aus den geradehalsigen Stills bei Loch Lomond und einem Finish in argentinischen Malbec-Fässer, in die Flasche wird sie mit 46% vol. Alkoholstärke.

Laut Rückseitenetikett bring sie Noten von dunklen Beeren und Zitrus, darüber Honig und ein zarter Hauch von Rauch. Und so sehen die Etiketten des Loch Lomond 154th Royal Birkdale Open Special Edition aus: