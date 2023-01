TTB-Neuheit: The Macallan, Benriach und Kilkerran

In der amerikanischen Datenbank TTB-Datenbank stöberten wir die Etiketten zu gleich fünf neuen Abfüllungen auf. Und wir vermuten sehr stark, dass sie auch innerhalb unserer Breitengraden erhältlich sein werden. Hier nun die Labels Details zu The Macallan 30 yo Annual Release und The Macallan 30yo Double Cask Annual Release, Benriach Malting Season 3rd Release sowie Kilkerran 8yo CS Bourbon Cask Matured und Sherry Cask Matured:

Von The Macallan finden sich die Ankündigungen der 2023er Abfüllungen des 30yo und des 30yo Double Cask. Beide mit 43 % Vol. und in natürlicher Farbe abgefüllt, reifte The Macallan 30yo in mit Sherry vorbelegten Fässern aus vermutlich ausschließlich europäischer Eiche. The Macallan 30yo Double Cask genoss seine Lagerung in amerikanischen und europäischen Eichenfässern, ebenfalls mit Sherry vorbelegt. Hier die Labels:

Für Benriach Malting Season 3rd Release verwendete die Destillerie wieder ausschließlich Gerste der Sorte Concerto, die auf dem Malting Floss der Brennerei verarbeitet wurde. Die Reifung des Whisky erfolgte in Ex-Bourbon-Casks und sog. Virgin Casks (Fässer ohne Vorbelegung), abgefüllt ist Benriach Malting Season 3rd Release mit 48,3 % Vol.. So sieht das Etikett aus:

Von der Destillerie Glengyle aus Campbeltown finden sich Labels der beiden fassstarken und acht Jahre alten Abfüllungen, die ausschleißlich in Bourbon-Fässern bzw. ausschließlich in Sherry-Fässern reiften. Die Alkoholstärken unterscheiden sich jeweils von den vorherigen Ausgaben, deshalb leiten wir daraus neue Kilkerran 8yo CS Bourbon Cask Matured und Kilkerran 8yo CS Sherry Cask Matured Releases ab. Das sind die Etiketten: