Video: Ralfy verkostet Deanston 18yo (Review #821)

Die Highland-Brennerei Deanston mag zwar keine Schönheit im klassischen Stil sein (sie brennt ihren Whisky in einer ehemaligen Textilmühle, einem industriellen Zweckbau, der allerdings seinen eigenen Charme besitzt), aber sie hat es zu einer gewissen Berühmtheit gebracht, und das liegt nicht nur am Whisky, der dort erzeugt wird. Teile der Destillerie waren nämlich Kulisse für den Film Angels‘ Share, einer immer wieder sehenswerten Sozialkomödie.

Aber dieser Beitrag beschäftigt sich natürlich mit dem Whisky aus Deanston, und konkret mit der Verkostung des Deanston 18yo durch Ralfy. Der Standard der Brennerei (der große Bruder des Deanston 12yo, sozusagen) schneidet in der Verkostung, die wie üblich in der Bothy von Ralfy auf der Isle of Man stattfindet, mit 87 Punkten recht gut ab, allerdings hätte er noch einen Punkt mehr erhalten, sagt Ralfy, wenn auf der Flasche angeführt wäre, ob er Farbstoff enthält oder nicht (In UK muss das, im Gegensatz zu unseren Landen, nicht verpflichtend ausgewiesen werden) – und wie immer ist das Video auch wegen der vielen Zusatzinfos, die Ralfy gibt, mehr als sehenswert. Knappe 17 Minuten dauert es, und Sie können es nicht nur obenstehend, sondern auch auf Youtube in Ralfys Kanal sehen. Viel Vergnügen damit am Dienstag nach Ostern!