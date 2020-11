Video: Ralfy verkostet Edradour 10yo Signatory (Review #850)

Nach einigen Originalabfüllungen widmet sich Ralfy in seiner aktuellen Verkostung einem Whisky eines unabhängigen Abfüllers, obwohl: In diesem Fall ist es nicht ganz so einfach, denn der unabhängige Abfüller ist auch der Besitzer der Destillerie, aus der der Whisky stammt: Edradour.

Der Edradour 10yo wurde im Jahr 2010 destilliert und ist mit 46% vol. abgefüllt worden. 86 Punkte erhält der Whisky in der Verkostung, und Ralfy merkt an, dass das ein Whisky sei, den man entweder mag oder hasst – es gäbe seiner Meinung nach kein Dazwischen. Warum? Vielleicht beschreibt der Terminus „Hustensaft“ aus Ralfys sehr blumenreicher Beschreibung des Whiskys jenes Feature, an dem sich die Geister scheiden werden. Jedenfalls sei er kein Einfacher.

20 Minuten Whiskywissen zum Zusehen und Zuhören – zu finden obenstehend oder auch auf Youtube. Viel Vergnügen damit.