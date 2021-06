Video: Ralfy verkostet Glenturret 8yo @47,5 % Vol. (Carn Mor) (Review #883)

- Werbung -

Auf einen ersten Blick scheint der Kandidat in Ralfys neuestem Verkostungs-Video Review #883 nicht unbedingt ein besonderes Highlight zu sein. Destilliert im Jahr 2011 von der Highland-Brennerei Glenturret, lagerte der Single Malt in zwei Hogsheads. Nach acht Jahren Reifezeit füllte der unabhängige Abfüller Morrison and MacKay diese ab und veröffentlichte im vergangen Jahr 837 Flaschen in seiner Serie Càrn Mòr – Strictly Limited Edition.

Und doch dauert das Video der Review #883 fast 23 Minuten. Denn zu diesem Whisky hat Ralfy viel zu erzählen, und kann anhand dieser Abfüllung Vieles erklären. Mit 88 Punkten bewertet er diese Abfüllung recht hoch, stellt jedoch auch heraus, dass es hier für eine Bewertung in den 90er nicht ganz reicht. Ralfy Review #883 finden Sie wie immer im oberen Bereich des Posts sowie natürlich auch auf Youtube. Wir wünschen viel Vergnügen und angenehme Unterhaltung!