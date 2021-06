PR: Kirsch Import mit dem Start der Raasay Distillery in die Core Range und torfigen Single-Malt-Premieren aus Schweden

- Werbung -

Neu bei Kirsch Import in dieser Woche:

Die Raasay Distillery startet in die Core Range

Torfige Single-Malt-Premieren aus Schweden

Auch in dieser Woche heißt es: Alle Infos finden Sie hier, die Preise erfahren Sie beim Händler Ihres Vertrauens.

Drei Fässer, zwei Rohbrände, ein gelungener Auftakt:

Schon vor der Abfüllung ausverkauft: Das Inaugural Release der Raasay Distillery sorgte im Dezember 2020 für Vorfreude auf den ersten Signature Single Malt. Jetzt ist er endlich da! Das Rezept kombiniert getorfte und ungetorfte Isle of Raasay Rohbrände. Beide reifen separat voneinander an der Küste der winzigen schottischen Insel in je drei ausgesuchten Fasstypen: First Fill Rye Whiskey Casks, Virgin Chinkapin Oak Casks, First Fill Bordeaux Red Wine Casks.

Das Resultat dieser Pionier-Fasskombination in der Geschichte des Scotch Whiskys? Eleganz, Komplexität und Charaktertiefe. Hier trifft Kirsche auf Aprikosen, Holzrauch auf Salzkaramell – Hochgenuss auf erwartungsfrohe Genießer. Dunkle Fruchtnoten bringt bereits der New Make der Raasay Distillery mit. Mineralreiches Raasay-Wasser und eine sehr lange Fermentation von bis zu 118 Stunden (5 Tage) sorgen schon vor jedem Fasskontakt für den charakteristischen Geschmack süßer Brombeerfrüchte.

So schmeckt Raasay – das betont die junge Brennerei auch mit der eigenen Flaschenform. Die ungleichmäßige Oberfläche fängt die wilde Schönheit der Insellandschaft und deren geologisches Erbe ein. Grundlage für den Signature Single Malt ist Malz aus schottischer Gerste, über Highland-Torf gedarrt. Noch! Denn ausschließlich Zutaten von der stürmischen Hebrideninsel zu nutzen, ist das erklärte Ziel des Teams. Dafür brachten Bill Dobbie und Alasdair Day im Mai 2017 nach mehr als 40 Jahren den Gerstenanbau zurück nach Raasay. Seitdem gedeihen hier bereits etwa die alten isländischen Gerstensorten Bere und Iskria.

Isle of Raasay Single Malt

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Dest. 03/11/2017 – 06/04/2018

Abgef. 10/05/2021 – 04/06/2021

Fasstyp: First Fill Rye Whiskey Casks, Virgin Chinkapin Oak Casks, First Fill Bordeaux Red Wine Casks

46,4% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:

Nase: Süße und Rauch. Holzrauch auf Seeluft. Getrocknete und reife Aprikosen. Kandierte Früchte, Glacé-Kirschen.



Gaumen: Süße Gewürze, Zimt und schwarzer Pfeffer sowie schwarze Johannisbeere und Holzrauch. Dazu Heidekraut, Honig und gesalzenes Karamell, süßes wie auch gesalzenes Popcorn und schwarze Kirsche.



Nachklang: Angenehm trocken und lang mit einem Hauch von Salz, feinem Holzrauch und getrockneten Früchten.

Das Smögen wir!

Pär Caldenby hat nicht nur von der eigenen Destillerie geträumt, sondern sich einfach eine gebaut. Seine winzige Craft-Brennerei ist in den Nebengebäuden eines ehemaligen Bauernhofs im schwedischen Hunnebostrand zu Hause. Diese beherbergen u.a. zwei kleine kupferne Pot Stills (eine fasst nur 900 Liter), Bourbon- und Sherry-Casks sowie einen „Wormtub Condenser“ – ein rar gewordenes Kühlsystem, das den Rohbrand schwerer und vollmundiger macht. So ausgestattet produziert Caldenby im Alleingang seit August 2010 seine u.a. auf Whiskyfun.com gefeierten Smögen Single Malts. Jetzt ist der erste 10-Jährige da – und eine Exklusivabfüllung für den deutschen Markt!

Für Smögen Single Malts gilt generell: Es sind kraftvolle, charakterstarke Tropfen mit deutlicher Rauchnote, maritimen Anklängen und malziger Süße. Für die rauchigen Swedish Single Malts importiert Caldenby Torfmalz aus Schottland. Seine erste 10 Jahre gereifte Abfüllung Dante basiert auf leichter getorftem Gerstenmalz. Der Whisky für Rauch-Fans ist Pär Caldenbys Bloodhound Dante gewidmet, der Nase der Destillerie. So hervorragend, wie dessen Geruchssinn, ist auch der Single Malt. Der charaktervolle 10-Jährige reifte vollständig in First Fill Sauternes Barrique Casks. Torfrauch, Vanille, Pfeffer und Orange entfalten sich bei kräftigen 57,8% vol. Cask Strength.

Noch mehr Kraft hat Smögen Twin PX Hogsheads. Mit 58,5% vol. Cask Strength fließt der schwedische Single Malt ins Glas, wo er seine Raucharomen, gepaart mit Trockenfrüchten, Vanille und süßen Gewürzen wie Zimt verströmt. Der Grund: 6 Jahre Reifung in Sherryfässern – ausschließlich. 852 Flaschen der ersten Exklusivabfüllung für den deutschen Markt stehen bereit, um „Peatheads“ für sich einzunehmen.

Smögen Dante

Swedish Single Malt Whisky

10 Jahre

Dest. Frühjahr 2011

Abgef. Frühjahr 2021

Fasstyp: First Fill Sauternes Barrique Casks

57,8% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Smögen Twin PX Hogsheads

Swedish Single Malt Whisky

Bottled Exclusively for Germany

6 Jahre

Fasstyp: PX Sherry Hogsheads

Fassnr.: 41+42/2014

852 Flaschen

58,5% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt