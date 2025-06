whic.de setzt rauchig-rockige Whisky Serie Ragnarøkkr mit Heljar Her aus dem Osten Islays fort

Wie meist am Mittwoch gibt es neues vom Onlinehändler und unabhängigen Abfüller whic.de zu vermelden: Dort erscheint gerade der achte Whisky aus der Serie Ragnarøkkr, die sich auf rauchige Abfüllungen mit kräftigen Aromen konzentriert.

Was der zehn Jahre alte Ragnarøkkr Heljar Her, eine Einzelfass-Abfüllung aus dem Osten Islays, zu bieten hat, können Sie hier nachlesen – auch den Link in den Shop finden Sie nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

FORTSETZUNG DER ROCKIG-RAUCHIGEN RAGNARØKKR SERIE VON WHIC

Süße Ahornsiruparomen umspielt von deftigen Rauchschwaden

Bremen, 04.06.2025

Leckere Neuigkeiten für Liebhaber rauchiger Whiskys und neugierige Entdecker: Nummer 8 der beliebten Whisky Serie Ragnarøkkr von whic ist da. Aus dem Osten Islays bringt die düstere Göttin der Unterwelt mit ihrem Gefolge deftigen Rauch ins Nosing Glas. Begleitet von cremig-süßen und hellfruchtigen Aromen aus der besonderen Nachreifung im Ahornsirupfass erobert dieser 10-jährige Single Malt mit seiner Vielschichtigkeit und Ausgewogenheit die Gaumen selbst anspruchsvoller Genießer.

Lagerfeuerrauch und die Würze von gegrilltem Schinken werden von Zitronengebäck, feinherbem Ahornsirup und Crème brûlée ummantelt. Angesengte Kräuter und etwas pikante Pfefferwürze erweitern das gut ausbalancierte Geschmacksprofil. Bei intensiver Trinkstärke von 49,5% Vol. überrascht die prickelnde Cremigkeit – der Alkohol ist sehr gut eingebunden. Dieser Whisky ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Um diesen natürlichen Charakter zu erhalten, wurde der Whisky ohne Kühlfiltrierung oder Farbzusätze abgefüllt.

Das Einzelfass W11029 ergab nur 541 Flaschen. Ein Grund mehr, sich diesen einmaligen Islay Whisky mit spannendem Finish zu sichern.

Ragnarøkkr Heljar Her gibt es ab sofort nur bei whic: whic.de/ragnarokkr

„Selten waren Süße und Rauch so schön ausgewogen, wie bei diesem Single Malt. Der Tropfen ist sehr cremig und verspielt, ohne kräftige Rauchnoten vermissen zu lassen.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Ragnarøkkr

Die epische Saga aus rauchigen Whiskys führt durch den Mythos der Götterdämmerung der nordischen Welt. Damit liefert Ragnarøkkr das rauchige Pendant zur sherryschweren Edda Serie von whic. Mit fassstarken Raucharomen richtet sich die neue Serie an entdeckungsfreudige Peatheads. Jede Flasche glänzt mit einem künstlerisch illustrierten Label mit hochwertiger Prägung und prachtvollen Silberelementen. Die detailreiche Bleistiftzeichnung der Göttin mit ihrer Armee ziert die achte Abfüllung und verleiht dem Whisky auch seinen Namen.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/ragnarokkr