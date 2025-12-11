Donnerstag, 11. Dezember 2025, 19:53:55
IrlandWhisky im Bild

Whisky im Bild: Jameson Visitor Center Midleton (Wallpaper)

Ein großes Wallpaper des 6ha großen Besucherzentrums in Midleton - samt der größten Pot Still der Welt...

Nach längerer Pause wollen wir Ihnen wieder einmal ein rechtefreies Wallpaper zur Verfügung stellen – also ein Bild, das Sie für Ihre eigenen Zwecke verwenden können. Diesmal geht es um das Jameson Besucherzentrum in Midleton im County Cork. Wenn man in der Gegend ist, ist das ein Pflichtbesuch, auch wenn alles dort auf Tourismus zugeschnitten ist. Es gibt Cafes und Shops, aber auch Einblicke in die traditionelle Whiskeyherstellung mit der größten Pot Still der Welt sowie Attraktionen wie Tastings und Cocktailkurse.

Das Bild ist 7360×3666 Pixel groß und kann hier als ZIP-Datei in der vollen Auflösung heruntergeladen werden. Untenstehend ist es verkleinert zur Ansicht. Viel Vergnügen!

