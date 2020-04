Whiskyfun: Lagavulin vs. Lagavulin

Im letzten Jahr veröffentliche Lagavulin einen Zehnjährigen für den Travel Retail Markt, der von Serge Valentin für Whiskyfun bisher noch nicht verkostet wurde. Dies ändert sich heute, und sein Sparringspartner ist ein viermal so alter Lagavulin. Diese Einzelfassabfüllung, ebenfalls aus dem letzten Jahr, komplettiert eine Duell auf hohem Niveau, wie in unserer Kurzübersicht zu sehen ist. Für die Zukunft dürfen wir uns auf eine größere Lagavulin Session freuen. Und eine kleine Anmerkung von unserer Seite zur heutigen Einleitung. Dass heute heute ist und morgen später sein wird, war auch schon vorgestern so. Und wird auch übermorgen so sein.

Lagavulin 10 yo (43%, OB, Travel Retail, 2019) 88 Punkte

(43%, OB, Travel Retail, 2019) 88 Punkte Lagavulin 40 yo 1979/2019 (49.1%, The Syndicate, cask #112, 188 bottles) 93 Punkte