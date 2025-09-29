Ardbeg ernennt Bryony McNiven zur distillery manager

Die Islay-Brennerei Ardbeg hat über die Nachfolge von Colin Gordon (Ende Juni gab er seinen Abschied bekannt) entschieden und ernennt Bryony McNiven zur distillery manager. Zum 1. Januar 2026 wird Bryony McNiven diese Position übernehmen.

McNiven, die wir ja bereits als eine der beiden neuen Ardbeg Committee-Vorsitzenden kennenlernen durften, tritt in die Fußstapfen der Schwestern Margaret und Flora des Ardbeg-Gründers John Macdougall, die 1853 zu den ersten Destillateurinnen Schottlands gehörten.

McNiven kommentierte ihre neue Ernennung so:

“Ardbeg has been a part of my life for as long as I can remember. I’m thrilled to be taking the reins at a distillery that means so much to me and my family. Not only have I got some incredible female role models behind me in Flora and Margaret Macdougall, but I also have a fabulous team to work with. “We are already hatching smoky schemes to bring even more exceptional Ardbegs to our fans. Watch this space.”

Bryony McNiven wuchs in unmittelbarer Nähe der Brennerei auf. Ihr Vater Ruaraidh MacIntyre arbeitete 35 Jahre lang als wichtiges Mitglied des Produktionsteams, bevor er in den Ruhestand ging. Die Chemie-Absolventin der Universität Glasgow war zuvor als Ardbeg-Markenbotschafterin in Schweden tätig und arbeitete sechs Jahre lang im Ardbeg’s whisky creation team in Edinburgh. Hier arbeitete sie mit Dr. Bill Lumsden, director of whisky creation, und master blender Gillian Macdonald zusammen.