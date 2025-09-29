Torabhaig veröffentlicht Sound of Sleat in Batchstärke

Die Torabhaig Distillery der Mossburn Distillers veröffentlicht als sechste Abfüllung in der Legacy Series ihren Sound of Sleat in Batch-Stärke. Statt der 46 % Vol. der vorherigen Version des Sound of Sleat (unsere Vorstellung dieser Abfüllung finden Sie hier), hat Torabhaig Sound of Sleat Batch Strength einen Alkoholgehalt von 60,2 % Vol. (diese neue Abfüllung kündigte sich bereits an).

Hergestellt wurde der Single Malt aus Concerto- und Laureate-Gerste, die mit einem Torfgehalt von die auf 78 ppm gemälzt wurde. Diese Reifung fand in Fässern aus American oak statt, Verwendung fanden sowohl ex-Bourbon Fässern als auch in neuen Fässern.

Mit einem Restphenolgehalt von 14,5 ppm, wie es heißt, soll der Whisky Aromen von Rauch, Salzlake und süßen Eichengewürzen präsentieren, zusammen mit subtilen Noten von duftendem Tabak, Orange, Gerstenzucker, Aprikose, Seetang und Torfrauch. Am Gaumen folgen dann zusätzliche Noten von Lagerfeuerglut, süßer Vanille, weißem Pfeffer und einem wachsartigen Mundgefühl.

Neil MacLeod Mathieson, whisky maker bei Torabhaig, sagte:

“We’ve long experimented with offering the same whisky at different strengths as a way to highlight new profiles and unlock new flavours. Sound of Sleat Batch Strength delivers exactly that – big and elegant with more spiciness and a lovely waxy mouthfeel that showcases a new side to our Sound of Sleat whisky.”

Die Auflage ist weltweit auf 15.000 Flaschen limitiert, der empfohlene Verkaufspreis in Groß-Britannien beträgt £75, was etwas mehr als 85 € wären.